Các môn khác

Lê Quang Liêm thua đáng tiếc ở vòng 5 giải World Cup 2025

SGGPO

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm không thể góp mặt tứ kết của giải World Cup 2025 sau khi thua điểm đối thủ tại các trận tie-breaks của vòng 5.

Lê Quang Liêm đã dừng bước sau lượt trận tie-breaks tại vòng 5 của giải đấu. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm đã dừng bước sau lượt trận tie-breaks tại vòng 5 của giải đấu. Ảnh: FIDE

Tối khuya ngày 16-11, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko mới khép lại cuộc đấu tại vòng 5 giải World Cup 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ trong các trận đấu của lượt tie-breaks.

2 kỳ thủ thi đấu các trận cờ nhanh đầu tiên của lượt đấu này. Trong trận đầu của cờ nhanh, Lê Quang Liêm giữ lợi thế đi trước khi được cầm quân trắng. Bằng lối đánh nhanh để đối thủ không thể chiếm ưu thế, tuy nhiên, Lê Quang Liêm lại để đại kiện tướng người Đức vượt lên thắng trận đầu cờ nhanh.

Tại trận lượt về cờ nhanh, Lê Quang Liêm là người chịu áp lực hơn đối thủ. Trong trận này, Liêm cầm quân đen, đi sau còn Alexander Donchenko giữ quân trắng để khai cuộc đi trước. Kỳ thủ người Đức thi đấu linh hoạt trong trận này, đưa ra những nước cờ có giá trị. Dẫu thế, tính ổn định lại thuộc về Lê Quang Liêm và kỳ thủ của Việt Nam giành được chiến thắng tại trận này. Với chiến thắng trên, trận đấu giữa 2 kỳ thủ ở tỷ số hòa 2-2.

Hai kỳ thủ buộc phải đánh tiếp 2 trận cờ nhanh theo thể thức 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Hai trận vẫn kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Tới lúc này, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko phải thi đấu cờ chớp để phân định kết quả chung cuộc. Tại trận đầu, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko tiếp tục có kết quả hòa. Trong trận lượt về cờ chớp (thể thức 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi), Lê Quang Liêm để sơ hở và Alexander Donchenko có nước cờ thuyết phục vượt lên giành chiến thắng sau 48 nước đi. Với chiến thắng này của đối thủ người Đức, Lê Quang Liêm chấp nhận thua chung cuộc với kết qura 3,5 – 4,5 và dừng bước sau vòng 5.

Kết thúc giải đấu tại vòng 5, Lê Quang Liêm nhận thưởng 25.000 USD theo quy định của ban tổ chức.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Lê Quang Liêm cờ vua FIDE World Cup 2025 Cờ vua Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn