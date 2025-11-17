Lê Quang Liêm thua đáng tiếc ở vòng 5 giải World Cup 2025

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm không thể góp mặt tứ kết của giải World Cup 2025 sau khi thua điểm đối thủ tại các trận tie-breaks của vòng 5.

Lê Quang Liêm đã dừng bước sau lượt trận tie-breaks tại vòng 5 của giải đấu. Ảnh: FIDE

Tối khuya ngày 16-11, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko mới khép lại cuộc đấu tại vòng 5 giải World Cup 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ trong các trận đấu của lượt tie-breaks.

2 kỳ thủ thi đấu các trận cờ nhanh đầu tiên của lượt đấu này. Trong trận đầu của cờ nhanh, Lê Quang Liêm giữ lợi thế đi trước khi được cầm quân trắng. Bằng lối đánh nhanh để đối thủ không thể chiếm ưu thế, tuy nhiên, Lê Quang Liêm lại để đại kiện tướng người Đức vượt lên thắng trận đầu cờ nhanh.

Tại trận lượt về cờ nhanh, Lê Quang Liêm là người chịu áp lực hơn đối thủ. Trong trận này, Liêm cầm quân đen, đi sau còn Alexander Donchenko giữ quân trắng để khai cuộc đi trước. Kỳ thủ người Đức thi đấu linh hoạt trong trận này, đưa ra những nước cờ có giá trị. Dẫu thế, tính ổn định lại thuộc về Lê Quang Liêm và kỳ thủ của Việt Nam giành được chiến thắng tại trận này. Với chiến thắng trên, trận đấu giữa 2 kỳ thủ ở tỷ số hòa 2-2.

Hai kỳ thủ buộc phải đánh tiếp 2 trận cờ nhanh theo thể thức 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Hai trận vẫn kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Tới lúc này, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko phải thi đấu cờ chớp để phân định kết quả chung cuộc. Tại trận đầu, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko tiếp tục có kết quả hòa. Trong trận lượt về cờ chớp (thể thức 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi), Lê Quang Liêm để sơ hở và Alexander Donchenko có nước cờ thuyết phục vượt lên giành chiến thắng sau 48 nước đi. Với chiến thắng này của đối thủ người Đức, Lê Quang Liêm chấp nhận thua chung cuộc với kết qura 3,5 – 4,5 và dừng bước sau vòng 5.

Kết thúc giải đấu tại vòng 5, Lê Quang Liêm nhận thưởng 25.000 USD theo quy định của ban tổ chức.

MINH CHIẾN