Nếu thành công ở World Cup 2025, Lê Quang Liêm sẽ góp mặt ở giải đấu danh giá Candidates Tournament

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đang đứng trước cơ hội có thể được góp mặt giải Candidates Tournament nếu đứng ở 3 vị trí dẫn đầu World Cup 2025.

Lê Quang Liêm đang tranh tài World Cup 2025 tại Ấn Độ. Ảnh: FIDE

Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE sẽ tổ chức giải Candidates Tournament 2025 dành cho 8 kỳ thủ mạnh nhất của cờ vua thế giới. Hiện tại, FIDE đang xác định các suất góp mặt cuối cùng giải đấu này được tổ chức cuối năm nay.

Theo quy định, 3 kỳ thủ dẫn đầu giải World Cup 2025 dành cho nam sẽ được trao suất tranh tài ở Candidates Tournament.

Lê Quang Liêm đã lập lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng 5 của World Cup 2025. Trong tối ngày 14-11 (theo giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm sẽ đọ sức với đại kiện tướng Alexander Donchenko (Đức). Giới chuyên môn đánh giá 2 kỳ thủ có cơ hội giành chiến thắng ngang nhau. Dù vậy, Lê Quang Liêm vẫn là 1 trong những người có nhiều kinh nghiệm nên tất cả kỳ vọng đại kiện tướng của Việt Nam đạt kết quả cao nhất.

Giới chuyên môn dự báo, kỳ thủ Erigaisi Arjun (elo 2773) là ứng cử viên của ngôi vô địch World Cup 2025. Tuy nhiên, Wei Yi (elo 2754) và Lê Quang Liêm (elo 2729) vẫn là những đại kiện tướng tiềm ẩn khả năng làm nên chuyện.

Năm nay, Lê Quang Liêm không tham dự SEA Games 33-2025. Vì vậy, kỳ thủ tập trung cho các giải quốc tế quan trọng trong tháng 11 và tháng 12. Dự kiến từ ngày 25 tới 31-12, kỳ thủ sẽ góp mặt giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2025 ở Qatar.

MINH CHIẾN