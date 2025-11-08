Đại kiện tướng Lê Quang Liêm thắng trận đầu vòng 3 ở World Cup 2025

Lê Quang Liêm thi đấu với Xiong tại trận đầu của vòng 3. Ảnh: INDIA CHESS

Vòng 3 của World Cup 2025 cờ vua thế giới tiếp tục diễn ra các cặp đấu ở ngày 8-11 tại Ấn Độ. Lê Quang Liêm đối đầu với Jeffery Xiong (Mỹ). Trong trận đầu cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm cầm quân đen đi sau. Diễn biến trong ván đấu, Jeffery Xiong là người chủ động tìm hướng tấn công để Lê Quang Liêm phải phòng thủ. Dẫu vậy, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam là người có sự bình tĩnh, tìm được các phương án hóa giải các hướng đi của Jeffery Xiong. Sau 53 nước đấu, Lê Quang Liêm khiến Jeffery Xiong chấp nhận thua cuộc. Ván đấu này đã diễn ra trong gần 3 giờ tranh tài.

Hai kỳ thủ sẽ gặp nhau tại ván tiêu chuẩn lượt về vào tối ngày 8-11. Ở ván này, Lê Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng đi trước còn Jeffery Xiong sẽ cầm quân đen. Chỉ cần thủ hòa, Lê Quang Liêm cũng có chiến thắng chung cuộc qua đó tiếp tục giành quyền vào vòng 4. Tuy nhiên, các kỳ thủ vẫn phải thận trọng bởi mọi tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

World Cup 2025 dành cho nam quy tụ 206 kỳ thủ góp mặt. Việt Nam có 2 đại diện là Lê Quang Liêm và Bành Gia Huy. Trước đó, Bành Gia Huy đã dừng bước tại vòng 1. Giải đấu có tổng thưởng 2 triệu USD, riêng nhà vô địch nhận 120.000 USD. Ban tổ chức quy định từng vòng đấu, mỗi cặp sẽ tranh tài 2 ván cờ tiêu chuẩn theo thể thức lượt đi-về sau đó sẽ thi đấu tie-breaks với các ván cờ nhanh, cờ chớp nếu cờ tiêu chuẩn có kết quả hòa. Giải bế mạc vào ngày 27-11.

MINH CHIẾN