Đại kiện tướng Lê Quang Liêm góp mặt vòng 3 giải World Cup 2025 cờ vua thế giới

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã vượt qua vòng 2 đầy xuất sắc để tiếp tục tranh tài vòng 3 của giải đấu đang diễn ra tại Ấn Độ.

Lê Quang Liêm đã vào vòng 3 giải World Cup 2025. Ảnh: GRANDCHESSTOUR
Tối ngày 5-11 theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm mới khép lại trận lượt về trước kỳ thủ Jobava Baadur (Georgia).

Tại trận cờ tiêu chuẩn lượt đi, Lê Quang Liêm đã cầm quân trắng với lợi thế đi trước nhưng để Jobava Baadur thủ hòa. Trong trận lượt về, Jobava Baadur là người cầm quân trắng còn Lê Quang Liêm cầm quân đen. Tuy nhiên, đại kiện tướng của Việt Nam không để bất lợi về kết quả khi thi đấu bình tĩnh để giành chiến thắng chung cuộc sau 22 nước đi của trận quyết định này.

Kết thúc 2 trận đấu của vòng 2, Lê Quang Liêm thắng Jobava Baadur với tỷ số 1,5-0,5. Lê Quang Liêm chính thức lọt vào vòng 3 để gặp đối thủ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa 2 kỳ thủ Jeffery Xiong (Mỹ) và Daniil Aleksandrovich Yuffa (Tây Ban Nha).

Cờ vua Việt Nam chỉ còn Lê Quang Liêm thi đấu World Cup 2025. Trước đó, kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy đã bị loại sau khi thua trận tại vòng 1.

Lê Quang Liêm sẽ không tham dự SEA Games 33-2025. Đại kiện tướng người TPHCM đang có hệ số elo 2729 và đứng thứ 13 trong danh sách 206 kỳ thủ được suất tham dự World Cup 2025. Giải đấu có tổng thưởng 2 triệu USD. Riêng nhà vô địch sẽ được thưởng 120.000 USD. Lê Quang Liêm lọt vào vòng 3 World Cup 2025 cũng sẽ được khoản thưởng 11.000 USD từ Ban tổ chức. Giải sẽ bế mạc vào ngày 27-11.

MINH CHIẾN

