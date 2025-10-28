Lê Quang Liêm là đại kiện tướng có hệ số elo cao thứ 13 tại World Cup cờ vua 2025

Cờ vua Việt Nam sẽ có 2 kỳ thủ góp mặt giải World Cup 2025 được tranh tài ở Ấn Độ và đây là giải đấu quy tụ nhiều đại kiện tướng hàng đầu thế giới.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ tham dự World Cup 2025 ở Ấn Độ tới đây. Ảnh: FIDE

Ban tổ chức giải World Cup 2025 cờ vua thế giới đã công bố 206 kỳ thủ được trao suất tham dự. Trong đó, cờ vua Việt Nam có 2 người là Lê Quang Liêm và Bành Gia Huy.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đang có hệ số elo 2729, qua đó là người giữ vị trí thứ 13 trong danh sách các kỳ thủ góp mặt World Cup 2025 lần này. Đại kiện tướng Gukesh D (Ấn Độ) đứng vị trí số 1 trước khi World Cup 2025 khởi tranh nhờ có elo 2752. Trong khi đó, Bành Gia Huy xếp vị trí 169 trong danh sách góp mặt do hệ số elo khiêm tốn 2440.

Giải World Cup 2025 có quỹ thưởng lên tới 2 triệu USD. Trong đó, nhà vô địch sẽ có phần thưởng là 120.000 USD. Cờ vua Việt Nam được trao 1 suất tham dự World Cup 2025 từ kết quả thi đấu đồng đội tại Olympiad 2024 và ban huấn luyện lựa chọn kỳ thủ Bành Gia Huy góp mặt. Kỳ thủ Lê Quang Liêm được suất tranh tài tại World Cup 2025 nhờ thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới của FIDE.

Trước đó, cờ vua Việt Nam đã có kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên tham dự World Cup 2025 dành cho nữ nhưng không thành công.

Giải World Cup 2025 thi đấu cờ tiêu chuẩn. Các kỳ thủ sẽ thi đấu với nhau theo hình thức loại trực tiếp. Mỗi cặp đấu sẽ thi đấu 2 ván (đi, về). Nếu tỷ số hòa, các ván cờ nhanh và cờ chớp của lượt tie-breaks sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Ván cờ Armageddon cũng có thể được thi đấu để xét chiến thắng cho kỳ thủ. Giải năm nay diễn ra từ ngày 30-10 tới 27-11.

MINH CHIẾN