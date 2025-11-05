Đại kiện tướng Lê Quang Liêm bị cầm hòa tại trận đầu ở World Cup 2025 cờ vua thế giới

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam bắt đầu thi đầu từ vòng 2 sau khi được miễn vòng 1 giải World Cup 2025 nhưng chưa có chiến thắng.

Lê Quang Liêm thi đấu với sự bình tĩnh tại World Cup 2025 ở Ấn Độ để tìm kết quả tốt nhất. Ảnh: FIDE

Ngày 5-11 theo giờ địa phương ở Ấn Độ, Lê Quang Liêm đã thi đấu trận đầu tiên tại vòng 2. Đối thủ của Lê Quang Liêm là kỳ thủ Baadur Jobava (Georgia). Trong trận đầu tiên của cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm cầm quân trắng có lợi thế đi trước. Baadur Jobava chủ động phòng thủ từ đầu. Dù vậy, kỳ thủ người Georgia vẫn chơi bình tĩnh để Lê Quang Liêm không thể áp đảo hoàn toàn. Sau 31 nước đi, Lê Quang Liêm và Baadur Jobava thủ hòa.

Trận thứ 2 của cờ tiêu chuẩn giữa 2 kỳ thủ sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 5-11 theo giờ địa phương ở Ấn Độ. Người chiến thắng ở ván tiêu chuẩn này sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 3 World Cup 2025. Nếu trận đấu tiếp tục hòa, 2 bên sẽ thi đấu tie-breaks bằng các ván cờ nhanh và cờ chớp ở ngày 6-11.

Cờ vua Việt Nam có Bành Gia Huy và Lê Quang Liêm được suất tranh tài World Cup 2025. Trong vòng 1, Bành Gia Huy đã thi đấu 2 trận cờ tiêu chuẩn nhưng để thua trước đối thủ Daniel Dardha (Bỉ) do vậy phải dừng bước.

Giải World Cup 2025 cờ vua thế giới do FIDE tổ chức. Nội dung nam thu hút 206 kỳ thủ góp mặt. Các kỳ thủ thi đấu loại trực tiếp từng vòng. Tại mỗi vòng, các cặp sẽ đấu 2 ván (đi, về) cờ tiêu chuẩn để phân định kết quả. Nếu kết quả hòa, họ sẽ tiếp tục đấu cờ nhanh, cờ chớp để có kết quả cuối cùng. Giải kéo dài tới ngày 27-11. Nhà vô địch sẽ được thưởng 120.000 USD.

MINH CHIẾN