Đại kiện tướng Lê Quang Liêm thẳng tiến vào vòng 4 ở World Cup 2025

Lê Quang Liêm không để thua trận lượt về của vòng 3, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng 4 của World Cup 2025 cờ vua thế giới.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm (trái) đã vượt qua vòng 3 ở World Cup 2025. Ảnh: FIDE

Lê Quang Liêm tái đấu đối thủ Jeffery Xiong (Mỹ) tại trận lượt về cờ tiêu chuẩn của vòng 3 vào tối muộn ngày 8.11 theo giờ địa phương tại Ấn Độ.

Trong trận lượt về, Lê Quang Liêm cầm quân trắng đi trước và là người khai cuộc đầu tiên. Kỳ thủ của Việt Nam thi đấu bình tĩnh trong những nước đầu tiên. Dẫu vậy, Lê Quang Liêm không hoàn toàn áp đảo đối thủ. Jeffery Xiong tìm cách vượt qua sự phòng thủ của Quang Liêm để tìm chiến thắng nhưng không hiệu quả. Trận đấu khép lại sau 40 nước cờ và 2 kỳ thủ chấp nhận kết quả hòa.

Tại trận đầu, Lê Quang Liêm giành chiến thắng. Với kết quả hòa của trận lượt về, Lê Quang Liêm thắng chung cuộc 1,5-,05 trước Jeffery Xiong.

Lê Quang Liêm chính thức có tấm vé dự vòng 4 của giải. Đây cũng là kết quả tốt nhất của đại kiện tướng cờ vua Việt Nam ở Ấn Độ năm nay. Khi tham dự World Cup năm 2013 và 2019, Lê Quang Liêm từng vào vòng 4.

Lê Quang Liêm sẽ thi đấu vòng 4 vào ngày 11-11. Đối thủ tiếp theo của Liêm là người chiến thắng trong cặp đấu Daniel Deac Bogdan (Romania) và Karthik Venkataraman (Ấn Độ). Theo quy định của Ban tổ chức, kỳ thủ vào vòng 4 sẽ được thưởng 17.000 USD. Giải World Cup 2025 dành cho nam sẽ thi đấu tới ngày 27.11. Trước Lê Quang Liêm, kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy đã bị loại tại vòng 1. Năm nay, giải đấu thu hút 206 kỳ thủ tham gia tranh tài và Lê Quang Liêm có hệ số cao thứ 13 trong danh sách đăng ký (2729).

MINH CHIẾN