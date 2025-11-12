Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vào vòng 5 giải World Cup 2025 cờ vua thế giới

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã vào vòng 5 sau khi có kết quả thắng ở vòng 4. Ảnh: FIDE

Tối khuya ngày 12-11 theo giờ địa phương tại điểm tranh tài ở Ấn Độ, đại kiện tướng Lê Quang Liêm chính thức giành quyền vào vòng 5 của giải World Cup 2025.

Lê Quang Liêm thi đấu trước kỳ thủ Karthik Venkataraman của chủ nhà Ấn Độ tại trận lượt về cờ tiêu chuẩn. Ở trận lượt đi diễn ra trước đó 1 ngày, 2 kỳ thủ đã có kết quả hòa. Trong trận lượt về tại vòng 4, Lê Quang Liêm cầm quân đen, đi sau. Karthik Venkataraman là người khai cuộc với mục tiêu chiếm thế thượng phong đẩy kỳ thủ của Việt Nam phải chấp nhận sự phòng ngự.

Tuy nhiên, Lê Quang Liêm thi đấu với sự bình tĩnh và kinh nghiệm tốt nhất qua đó giữ vững thế cờ. Sau 68 nước đi, Lê Quang Liêm đã giành chiến thắng trước Karthik Venkataraman.

Kết quả chung cuộc, Lê Quang Liêm thắng đối thủ với kết quả 1,5-0,5. Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã đi tiếp vào vòng 5 của giải đấu. Lần đầu tiên, cờ vua Việt Nam có 1 kỳ thủ lọ tới vòng 5 giải World Cup của FIDE tổ chức.

Việc lọt tới vòng 5 giúp Lê Quang Liêm đã có thưởng 25.000 USD tới lúc này. Giải World Cup 2025 dành cho các kỳ thủ nam còn thi đấu tới ngày 27-11. Nhà vô địch của giải sẽ được nhận 120.000 USD. Dự kiến, đối thủ tại vòng 5 của Lên Quang Liêm là kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức).

MINH CHIẾN