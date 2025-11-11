Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho cờ vua Việt Nam

Lê Quang Liêm sẽ thi đấu vòng 4 trong ngày 11-11 tại Ấn Độ. Ảnh: FIDE

Theo lịch thi đấu, Lê Quang Liêm sẽ thi đấu trận đầu tiên vòng 4 giải cờ vua World Cup 2025 vào chiều tối ngày 11-11. Lê Quang Liêm đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho cờ vua Việt Nam nếu giành chiến thắng để vào vòng 5. Từ trước tới nay, cờ vua Việt Nam chưa từng có kỳ thủ lọt tới vòng 5 của World Cup do Liên đoàn cờ vua thế giới tổ chức.

Đối thủ tại vòng 4 của Lê Quang Liêm là Venkataraman Karthik (Ấn Độ). Kỳ thủ này đang có hệ số elo là 2579 trong khi Lê Quang Liêm có elo 2729. Venkataraman Karthik được giới chuyên môn đánh giá là 1 trong những kỳ thủ có trình độ của cờ vua Ấn Độ. Năm 2024, kỳ thủ này đã lên ngôi vô địch tại Ấn Độ. Dù có hệ số elo dưới 2600 tuy nhiên Venkataraman Karthik đã thi đấu xuất sắc trong các vòng đầu tại World Cup 2025

Lê Quang Liêm từng tham dự World Cup vào năm 2013 và 2019. Khi đó, đại kiện tướng của Việt Nam dừng bước sau vòng 4.

Theo quy định, 2 kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn (lượt đi, về) để xác định kết quả. Nếu 2 bên có tỷ số hòa, cặp đấu sẽ tiếp tục tranh tài tie-breaks với các ván cờ nhanh, cờ chớp để phân định kết quả cuối cùng. Mỗi cặp đấu sẽ có tối đa 3 ngày tranh tài (theo các nội dung) để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Giải World Cup 2025 kéo dài tới ngày 27-11. Nhà vô địch sẽ được thưởng 120.000 USD.

MINH CHIẾN