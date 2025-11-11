Lê Quang Liêm bị cầm hòa ở trận đầu tại vòng 4 giải World Cup 2025

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã có kết quả hòa trong trận đầu của cờ tiêu chuẩn tại vòng 4 giải World Cup 2025 đang tổ chức ở Ấn Độ.

Lê Quang Liêm (phải) đã bị cầm hòa tại trận đầu tiên của vòng 4. Ảnh: FIDE

Tối muộn ngày 11-11, trận đầu của vòng 4 giữa cặp đấu Lê Quang Liêm và Karthik Venkataraman (Ấn Độ) mới khép lại.

Lê Quang Liêm là người khai cuộc đầu tiên của trận đấu khi được cầm quân trắng với lợi thế đi trước. Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam hiểu rõ đối thủ không phải kỳ thủ có trình độ thấp. Vì thế, Lê Quang Liêm thận trọng ở từng nước đi. Sau 36 nước cờ, 2 kỳ thủ bất phân thắng bại và chấp nhận dừng lại ở kết quả hòa. Lần lượt Lê Quang Liêm và Karthik Venkataraman vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích tại trận lượt về cờ tiêu chuẩn được thi đấu ngày 12-11 theo giờ địa phương. Nếu trận đấu tiếp tục có kết quả hòa, 2 kỳ thủ sẽ phải bước vào các ván tie-breaks cờ nhanh, cờ chớp để phân định kết quả chung cuộc.

Lê Quang Liêm vẫn đang là kỳ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất tại giải World Cup 2025. Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam hướng tới mục tiêu lọt vào sâu nhất các vòng đấu của giải.

Ở giải World Cup 2025, cờ vua nam Việt Nam có Lê Quang Liêm và Bành Gia Huy được suất tham dự. Kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy đã bị loại do để thua ở vòng 1. Lê Quang Liêm là kỳ thủ có hệ số elo (2729) cao thứ 13 trong danh sách 206 kỳ thủ tham dự giải lần này. World Cup 2025 sẽ kết thúc vào ngày 27-11.

MINH CHIẾN