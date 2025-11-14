Lê Quang Liêm bị cầm hòa trước kỳ thủ Đức ở trận đầu tại vòng 5 World Cup 2025

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã bị cầm hòa trong trận đầu tiên cờ tiêu chuẩn tại vòng 5 của World Cup 2025 đang tổ chức ở Ấn Độ.

Lê Quang Liêm đã thi đấu trận đầu cờ tiêu chuẩn tại vòng 5 của World Cup 2025. Ảnh: FIDE

Tối ngày 14-11 theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm tranh tài trận đầu tiên nội dung cờ tiêu chuẩn tại vòng 5 của World Cup 2025.

Đại kiện tướng người Đức Alexander Donchenko là đối thủ của Lê Quang Liêm ở cặp đấu này. Với lợi thế cầm quân trắng đi trước, Alexander Donchenko chủ động khai cuộc tìm ưu thế áp đảo để ăn quân của Lê Quang Liêm. Bình tĩnh khi đi sau bằng việc cầm quân đen, Lê Quang Liêm giữ trạng thái phòng thủ an toàn bởi sự vội vàng có thể khiến sai lầm xảy ra.

Sau 31 nước cờ, 2 bên không tìm được chiến thắng của trận đấu. Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko chấp nhận dừng trận đấu ở kết quả hòa. Hai kỳ thủ sẽ gặp lại nhau trận lượt về nội dung cờ tiêu chuẩn của vòng 5 vào ngày 15-11. Nếu 1 trong 2 kỳ thủ giành chiến thắng, họ sẽ giành quyền vào tứ kết World Cup 2025. Trong trường hợp 2 ván cờ tiêu chuẩn chưa có kết quả phân định cuối cùng, lượt tie-breaks sẽ diễn ra với các ván đấu cờ nhanh, cờ chớp.

Lê Quang Liêm đang được dự đoán đủ khả năng đứng trong top 3 kỳ thủ xuất sắc nhất World Cup 2025 cờ vua thế giới. Trong lịch sử, cờ vua Việt Nam chưa từng có kỳ thủ nào lọt tới vòng 5 giải đấu này như thành tích Lê Quang Liêm đang làm được lúc này.

World Cup 2025 dành cho nam có tổng thưởng 2 triệu USD. Giải đấu diễn ra theo hình thức loại trực tiếp tại mỗi vòng đấu. Toàn giải có 206 kỳ thủ góp mặt.

MINH CHIẾN