4 kiếm thủ Việt Nam dừng bước tại giải Grand Prix châu Á 2026

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã tham dự giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 là cuộc tranh tài Grand Prix châu Á 2026 nhưng chưa thành công.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã cử 4 kiếm thủ gồm Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài góp mặt giải Grand Prix châu Á 2026 đang tổ chức ở Hàn Quốc.

Các tuyển thủ tham gia tranh tài nội dung cá nhân đối với kiếm chém. Trong giải, các kiếm thủ phải tham dự vòng bảng sau đó mới có cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp.

Tại ngày 1-5, cả 4 kiếm thủ của Việt Nam đã thi đấu các lượt trận vòng bảng của mình nhưng không thành công.

Phạm Thị Thu Hoài tranh tài ở bảng 3 của nội dung nữ nhưng chỉ giành được 1 trận thắng và thua 5 trận do đó không vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Phùng Thị Khánh Linh vào bảng 15 dành cho nữ nhưng chỉ đạt 2 thắng và thua 4 do đó cũng bị loại. Chung cuộc, Khánh Linh đứng vị trí 102 còn Thu Hoài đứng hạng 122. Nội dung kiếm chém nữ của giải thu hút 138 kiếm thủ tham gia.

Đối với nam, tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi cùng có kết quả thua 5, thắng 1 tại vòng bảng. Hai tuyển thủ nam của đội đấu kiếm Việt Nam đã phải dừng bước.

Văn Quyết có vị trí 137 còn Xuân Lợi có vị trí 147 tại giải. Nội dung nam có 159 VĐV góp mặt tranh tài. Giải Grand Prix châu Á 2026 tại Hàn Quốc sẽ kết thúc vào ngày 3-5.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tập luyện để hướng tới tham dự giải vô địch châu Á 2026 dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 6. Đây là một trong những cuộc kiểm tra trình độ quan trọng cho đấu kiếm Việt Nam trước khi góp mặt ASIAD 20.

