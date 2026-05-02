Ngày 2-5, tại TP Huế, Liên đoàn vật Việt Nam khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2026.

Gần 350 VĐV tham gia tranh tài tại Giải vô địch các Câu lạc bộ vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2026

Diễn ra từ ngày 2 đến 8-5, giải quy tụ gần 350 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ nhiều địa phương. Các VĐV tranh tài 33 bộ huy chương, trong đó 22 bộ huy chương nội dung tự do, 11 bộ huy chương nội dung cổ điển.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Huế cho biết, bên cạnh sân chơi để các VĐV cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, giải là dịp tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu cho đội tuyển quốc gia hướng tới các đấu trường SEA Games, ASIAD và Olympic; tiếp tục quảng bá hình ảnh TP Huế – điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

Các VĐV, HLV xuất sắc được trao tặng các danh hiệu cao quý tại lễ khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2026

Dịp này, Ban tổ chức trao 6 Huân chương Lao động hạng nhì, 3 Huân chương Lao động hạng ba, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho các VĐV, HLV của tuyển vật Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 và giải vô địch U17 và U23 châu Á 2025.

Tin liên quan Đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam lỡ hẹn 2 tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2026

VĂN THẮNG