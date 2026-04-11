Đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam lỡ hẹn 2 tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2026

Chúng ta có 2 cơ hội để tranh được HCĐ tại giải vô địch châu Á 2026 nhưng các đô vật nữ của Việt Nam không thành công.

Tuyển thủ Mỹ Trang (xanh) của đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam đang được chuẩn bị chuyên môn tham dự các giải quốc tế quan trọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả đáng tiếc

Đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam đã có Nguyễn Thị Mỹ Trang và Đặng Thị Linh góp mặt trận tranh HCĐ tại giải vô địch châu Á 2026 nhưng thua trận đáng tiếc tối ngày 10-4. Tại trận tranh HCĐ hạng 57kg nữ, Nguyễn Thị Mỹ Trang để thua 2-7 trước Youngjin Kwon (Hàn Quốc) nên mất cơ hội giành được huy chương. Tiếp sau đó, tuyển thủ Đặng Thị Linh đã thi đấu tranh HCĐ trước Zelu Li (Trung Quốc) nhưng thua 0-10.

Thành tích lọt tới trận tranh HCĐ của Nguyễn Thị Mỹ Trang và Đặng Thị Linh là kết quả tốt nhất của đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam trong lần tranh tài giải năm nay đang diễn ra ở Kyrgyzstan.

Thống kê chuyên môn cho thấy, lần gần nhất đội tuyển vật Việt Nam giành được huy chương ở giải vô địch châu Á là năm 2017. Lúc đó, tuyển thủ Đào Thị Hương đã có HCĐ hạng cân 58kg nữ. Sau gần 10 năm, qua những lần tham dự giải vô địch châu Á, vật Việt Nam chưa giành thêm được kết quả huy chương.

“Chúng tôi hơi tiếc trong kết quả thi đấu của Mỹ Trang và Đặng Thị Linh lần này. Nếu các tuyển thủ có được tấm huy chương, đây sẽ là sự động viên tinh thần rất giá trị”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam chia sẻ ngắn từ Kyrgyzstan.

Học hỏi chuẩn bị cho ASIAD 20

Năm nay, đội tuyển vật Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu quan trọng hàng đầu là tranh tài ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Với lực lượng con người hiện tại và dựa trên dự báo khả năng tranh thành tích, đội tuyển vật Việt Nam cử 4 tuyển thủ vật tự do nữ tranh tài giải vô địch châu Á 2026. Tại đây, từng VĐV nắm bắt thêm các đối thủ bởi nhiều người trong đó gần như chắc chắn sẽ có mặt tại ASIAD 20.

3 tuyển thủ Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang đều là những VĐV vật tự do nữ tốt nhất của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĐV vật tự do nữ Việt Nam nói riêng và VĐV vật Việt Nam nói chung đã đạt những kết quả vượt trội trên đấu trường Đông Nam Á hay cấp độ SEA Games. Tuy vậy, chúng ta chưa có kết quả vượt bậc ở châu Á. Bởi lẽ, những đô vật hàng đầu thế giới trong các nội dung dành cho vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ đều tới từ các quốc gia châu Á.

Khả năng cạnh tranh huy chương của VĐV vật Việt Nam trên cấp độ châu Á đã phải tính toán rất kỹ lưỡng.

“Chúng tôi chuẩn bị lực lượng và đánh giá cơ hội vào hạng cân phù hợp mà VĐV Việt Nam có thể cạnh tranh thành tích ở cấp độ châu Á. Vì vậy, việc tích lũy thêm chuyên môn từ giải châu Á 2026 là rất giá trị”, đại diện bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) từng bày tỏ.

Trong gần 10 năm trở lại đây, riêng tại nội dung vật tự do nữ ở châu Á, sự thay đổi chuyên môn đã thể hiện rõ rệt. Nhóm VĐV Nhật Bản vượt lên chiếm ưu thế tại nhiều nội dung. Ngoài họ, các VĐV của Mông Cổ và Trung Quốc là những đối thủ đáng gờm.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, môn vật tự do nữ có 6 nội dung được tổ chức thì tuyển thủ Nhật Bản giành 3 HCV. Các tấm HCV còn lại lần lượt thuộc về VĐV của Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Kyrgyzstan.

Với ASIAD 20 sắp tranh tài, môn vật tự do nữ có 6 nội dung gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg và 76kg. Các nội dung trên có tại giải vô địch châu Á 2026. Chúng ta đã có tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh dự hạng cân 50kg, Nguyễn Thị Mỹ Linh thi đấu hạng cân 53kg, Nguyễn Thị Mỹ Trang đấu hạng cân 57kg và Đặng Thị Linh góp mặt ở hạng cân 68kg. Họ đang là những VĐV nữ có trình độ tốt nhất của Việt Nam trong nội dung này.

MINH CHIẾN