Nhà vô địch SEA Games 33 Đỗ Ngọc Linh dừng bước tại giải vô địch vật châu Á 2026

Đội tuyển vật Việt Nam đã bắt đầu tranh tài tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Bishkek (Kyrgyzstan).

Tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh từng có chiến thắng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 9-4, các tuyển thủ của đội tuyển vật Việt Nam bước vào tranh tài giải vô địch châu Á 2026. Tại giải năm nay, vật Việt Nam chỉ góp mặt 4 tuyển thủ ở nhóm hạng cân vật tự do nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của vật tự do nữ tại giải đấu, chúng ta đã có tuyển thủ Đỗ Thị Linh lên sàn tranh tài hạng cân 50kg nữ. Tuy nhiên, Đỗ Thị Linh đã thua trước Yi Hui Lin (Đài Bắc Trung Hoa) với tỷ số 4-5 ở trận vòng loại đầu tiên nên phải dừng bước. Năm ngoái, Đỗ Thị Linh từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 trong hạng đấu trên.

Ở cuộc đấu khác, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã tham dự hạng cân 53kg nữ. Mỹ Linh đã thi đấu vượt qua trận đầu của vòng loại nhờ việc giành chiến thắng trước đối thủ Gankhuyag (Mông Cổ). Tiếp đó, Mỹ Linh đã thi đấu tứ kết nhưng thua trận trước đối thủ Seoyoung Park (CHDCND Triều Tiên) với tỷ số 3-7. Mỹ Linh vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng nếu cô vượt qua lượt đấu repechage của hạng cân được tổ chức vào ngày 10-4.

Trong khi đó, tuyển thủ Đặng Thị Linh đã lọt vào tứ kết nội dung 68kg nữ nhưng thua trận trước tuyển thủ Enkhsaikhan (Mông Cổ) với tỷ số 0-9. Dù vậy, Đặng Thị Linh vẫn còn cơ hội thi đấu tranh huy chương đồng nếu vượt qua vòng đấu repechage.

Vào ngày 10-4, đội tuyển vật nữ Việt Nam sẽ có tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang thi đấu hạng cân 57kg nữ. Cô sẽ gặp đối thủ của Sri Lanka tại trận đầu tiên.

MINH CHIẾN