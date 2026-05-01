21 võ sĩ quyền Anh Việt Nam tranh tài giải vô địch U15 và U17 châu Á 2026

Boxing Việt Nam luôn tìm kiếm các gương mặt trẻ để tiếp bước các võ sĩ nổi tiếng thông qua những giải hệ thống trẻ ở châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cơ hội tìm ra tuyển thủ triển vọng

“Các võ sĩ trẻ tham dự giải lần này sẽ tìm các cơ hội thể hiện chuyên môn tốt nhất của mình. Chúng ta sẽ có đánh giá tổng thể trình độ của VĐV từ giải đấu nhằm tìm kiếm những nhân tố triển vọng để tiếp tục đầu tư cho kế hoạch chuyên môn dài hơi”, phụ trách bộ môn quyền Anh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đàm Công Điền trao đổi.

Tại lần tham dự này, 21 võ sĩ của Việt Nam sẽ được tranh tài ở những hạng cân của mình đối với nhóm tuổi U15 và U17 nữ. Một số tuyển thủ được dự báo có cơ hội giành được thành tích tốt như Đàm Thị Thảo Vân, Lưu Thị Ngọc Hà, Đinh Thị Ru Na, Phạm Thị Hồng Điểm, Lương Bảo Ngân, Trương Khánh Huyền, Nguyễn Quốc Triệu, Bùi Duy Phong, Lê Vũ Hoàng An, Vũ Huy Hoàng, Hồ Thiện Ân, Hoàng Quỳnh Hương…

Boxing Việt Nam đã và đang tìm kiếm thêm nhiều võ sĩ có trình độ để tiếp bước một số gương mặt kỳ cựu đã bắt đầu bước qua đỉnh cao phong độ do tuổi tác. Với giới chuyên môn, không chỉ boxing Việt Nam, nhiều đội tuyển boxing tại châu Á đã xác định giải vô địch U15, U17 là nơi thử lửa thực sự cho các tay đấm trẻ. Có thể xem, những gương mặt thể hiện được trình độ từ giải đấu như vậy sẽ là những võ sĩ tương lai có triển vọng của boxing châu Á.

Tại Uzbekistan năm nay, các võ sĩ nhóm tuổi U15 (nam, nữ) sẽ thi đấu nhóm hạng cân gồm 30-33kg, 35kg, 37kg, 40kg, 43kg, 46kg , 49kg, 52kg, 55kg, 58kg, 61kg, 64kg, 67kg, 70kg, trên 70kg. Võ sĩ U17 (nam, nữ) sẽ tranh tài ở các hạng cân 44-46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 80kg.

Nắm bắt thêm sự đầu tư, phát triển boxing Việt Nam

Boxing Việt Nam không thiếu những VĐV trẻ triển vọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Boxing Việt Nam đã có không ít VĐV nam, nữ được phát hiện tiềm năng chuyên môn tốt đủ khả năng phát triển trong giai đoạn lứa tuổi trẻ. Tuy nhiên khi bước vào sự nghiệp tại tuổi trưởng thành, họ không đạt được ngưỡng thành tích như HLV kỳ vọng. Môn quyền Anh giống như nhiều môn võ thuật khác là cần thời gian đào tạo, huấn luyện và tích lũy thì 1 võ sĩ mới đạt được sự phát triển tốt nhất về thành tích và không thể đốt ngắn giai đoạn.

Chính vì thế, qua mỗi giải đấu trẻ tại các cấp độ châu Á hay thế giới, nhà quản lý boxing Việt Nam vẫn đau đáu tìm thêm nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển tốt nhất cho võ sĩ.

Hàng năm, Liên đoàn boxing châu Á thường niên tổ chức các giải chuyên môn đối với võ sĩ nhóm tuổi trẻ như giải vô địch U22 châu Á; giải vô địch thiếu niên, trẻ châu Á; giải vô địch học sinh châu Á. Thời gian gần đây, hệ thống giải U19 cũng được đưa vào tổ chức ở châu Á và thế giới. VĐV trẻ có thêm cơ hội được phát triển chuyên môn từ giải như vậy. “Mỗi độ tuổi sẽ có sự đánh giá chuyên môn cụ thể với sự phát triển của VĐV. Đặc biệt trong boxing, từng võ sĩ ở từng độ tuổi trẻ sẽ có sự định hình khác biệt chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội boxing trẻ Việt Nam trao đổi.

Rất có thể từ những giải U15, U17, boxing Việt Nam nói riêng sẽ phát lộ thêm tuyển thủ tiềm năng lớn. Sau khi họ được phát hiện, sự đầu tư chuyên sâu và đặc thù vẫn là điều cần thiết.

Giải vô địch trẻ U15, U17 châu Á 2026 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-5 tới 16-5. Các đội sẽ họp kỹ thuật và bốc thăm thi đấu từng hạng cân trong ngày 2-5. Ngày 3-5, các võ sĩ sẽ thượng đài. Các trận đấu chung kết được tổ chức vào ngày 14 và 15-5.

MINH CHIẾN