Võ sĩ Việt Nam dừng bước đáng tiếc tại tứ kết giải quyền Anh châu Á 2026

Đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam đã kết thúc tranh tài tại giải vô địch châu Á 2026 dù đã có cơ hội góp mặt ở bán kết trong một nội dung.

Võ sĩ Quỳnh Anh (xanh) đã dừng bước sau trận đấu tứ kết tại nội dung của mình. Ảnh: ASIANBOXING
Võ sĩ Quỳnh Anh (xanh) đã dừng bước sau trận đấu tứ kết tại nội dung của mình. Ảnh: ASIANBOXING

Trong ngày 5-4, theo giờ địa phương tại Mông Cổ, đội tuyển boxing Việt Nam đã có Phạm Thị Quỳnh Anh tranh tài tứ kết hạng cân 48kg nữ. Cô đã gặp đối thủ chủ nhà Nomumdari Enkh-Amglan (Mông Cổ). Dù thi đấu tập trung và quyết tâm, tuy nhiên, võ sĩ của Việt Nam không thể tạo được sự áp đảo. Cô đã dừng bước do để thua với tỷ số 1-4 (29/28, 27/30, 26/30, 28/29, 26/30).

Kết quả của Phạm Thị Quỳnh Anh cũng là tốt nhất của đội tuyển boxing Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước đó, chúng ta đã có Nguyễn Huyền Trân để thua tại trận vòng loại hạng cân 57kg nữ trước đối thủ Punrawee (Thái Lan) với tỷ số 0-5.

Tại giải lần này, đội tuyển boxing Việt Nam chỉ góp mặt 2 võ sĩ Quỳnh Anh và Huyền Trân. Như vậy, chúng ta đã sớm kết thúc chương trình thi đấu của mình. Giải vô địch boxing châu Á 2026 còn tranh tài tới hết ngày 10-4.

Ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam cho biết, các võ sĩ của châu Á tham dự giải gồm nhiều gương mặt có trình độ của làng boxing châu lục. Ngoài ra, nhiều võ sĩ được dự báo sẽ là VĐV sẽ tranh tài tại ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay ở Nhật Bản.

Sau giải vô địch châu Á 2026, boxing Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ chuyên môn phía trước.

MINH CHIẾN

