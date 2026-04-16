Liên đoàn quyền Anh Việt Nam bầu tân Chủ tịch

Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam đã bầu chức danh Chủ tịch mới để thay thế cựu Chủ tịch, ông Lưu Tú Bảo.

Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, ông Phạm Quang Long. Ảnh: BOXINGVN

Ngày 16-4, Ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam đã làm việc để bầu vị trí Chủ tịch mới. Theo đó, các ý kiến đồng thuận tiến tới bầu ông Phạm Quang Long (Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông đối ngoại Liên đoàn quyền Anh Việt Nam) làm tân Chủ tịch nhiệm kỳ 2 (2023-2028).

Trước đó, Chủ tịch của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam là ông Lưu Tú Bảo đã vắng mặt trong các hoạt động của Liên đoàn. Do vậy, việc bầu chức danh tân Chủ tịch đã được tiến hành.

Ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã thống nhất thông qua việc thôi vai trò Chủ tịch đối với ông Lưu Tú Bảo vì lý do cá nhân. Việc chuyển giao được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, bảo đảm sự ổn định và liên tục trong hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam.

Trước khi được bầu là Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, ông Phạm Quang Long là Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và là Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM.

Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam Phạm Quang Long đã nhấn mạnh: “Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, thi đấu và quản lý, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích của đội tuyển quyền Anh Việt Nam tại các đấu trường lớn như ASIAD và Olympic. Đây là giai đoạn then chốt để quyền Anh Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở thành tích thi đấu còn ở năng lực tổ chức, quản trị cùng khả năng hội nhập quốc tế”.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục

