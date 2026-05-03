Vladimir Nikitin hạnh phúc khi phá KLQG Nga chạy marathon

Vladimir Nikitin trở thành người nắm giữ kỷ lục chạy marathon mới của Nga. Tại Kazan, anh chạy 42,195km chỉ trong 2 giờ 8 phút 9 giây, phá Kỷ lục trước đó của Dmitry Nedelin tới 45 giây! Đây là lần đầu tiên một VĐV người Nga lập kỷ lục marathon tại một giải đấu quê nhà.

Nikitin ở một giải chạy vùng Tatarstan (Ảnh: Truyền thông BTC giải)

Sau lần đầu tiên chạy... marathon ở Kazan năm ngoái, khi về đích thứ 2 chỉ sau Nedelin, Nikitin cho biết anh hoàn toàn có thể rút ngắn thành tích của mình thêm vài phút. Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng để phá KLQG thiết lập năm 2007 của Alexey Sokolov với thời gian là 2:09.07 giây khi tham gia giải chạy tại Kazan vào ngày 3-5.

Tuy nhiên, Nedelin đã phá KL đó ở Dusseldorf (Đức) hôm 26-4 với thành tích 2:08.54. Trước đó, Nedelin từng muốn tham gia London Marathon với khát vọng lập KLTG siêu tưởng: Chạy dưới 2 tiếng đồng hồ, nhưng bị trục trặc visa. Dù vậy, sau khi Nedelin phá KLQG, người ta đã nói đùa, KL của anh chỉ tồn tại được... 1 tuần.

Thực tế chính là như vậy! Dù Nikitin thừa nhận, thành tích kỷ lục của Nedelin đã tạo ra thứ áp lực lớn lao với bản thân anh ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, nhưng cuối cùng, lại không hề có ảnh hưởng tiêu cực nào cả. Nikitin chạy nửa đầu nhanh hơn năm ngoái, và ở nửa sau cuộc đua, anh thật sự đã dốc hết sức của mình.

Kết quả cuối cùng, anh lập KLQG mới với thành tích 2:08.09, nhanh hơn gần 1 phút so với KL của Sokolov, nhanh hơn 45 giây so với KL của Nedelin, và nhanh hơn gần 2 phút so với thành tích 2025 của chính anh. Anh ấy đã giữ lời hứa. Trước đây, các VĐV chạy bộ Nga chỉ lập KL ở nước ngoài: London, Prague, Dublin, Dusseldorf.

Nikitin chứng minh rằng việc chạy rất nhanh ở Nga cũng hoàn toàn khả thi. Và anh chỉ thiếu chút nữa là phá được cột mốc 2:08.00: “Đường chạy không hề dễ dàng: Có những đoạn gió mạnh và một vài khúc cua khó nhằn, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Hôm nay, tất cả những điều tôi sợ suốt quá trình chuẩn bị đều xảy ra”.

“Những người chạy marathon sẽ thấu hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi đã hoàn thành cuộc đua với nụ cười trên môi và tâm trạng rất là tốt đẹp. Tôi đã làm HLV của mình cảm thấy rất hạnh phúc, tôi đã làm cho cả đội của mình cũng hạnh phúc nữa - tôi là người hạnh phúc nhất từ ​​trước đến nay”, Nikitin cho biết với niềm vui sướng.

“Thật sự, tôi không hề nghĩ đến việc lập KL ở trong cuộc đua này. Tôi biết lịch trình của mình và biết mình đang chạy đúng thời điểm, và trong khoảng 5 kilomet cuối cùng, tôi đã có thể nới rộng khoảng cách dẫn đầu”, Nikitin nói về tình hình của anh xuyên suốt cuộc đua thành công và đạt thành tích đầy ý nghĩa này.

Hiện tại, Nikitin đang giữ KL chạy đường trường nước Nga ở các cự ly chạy marathon, chạy bán marathon, chạy 10km và chạy 15km, đó là chưa kể đến các KL trên đường chạy điền kinh thông thường trong SVĐ. Nhân tiện, Nikitin không chỉ lập Lỷ lục mà còn trở thành Nhà vô địch nước Nga lần thứ 33.

Đ.Hg.