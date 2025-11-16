UFC 322: Thắng áp đảo Jack Della Maddalena bằng take-down, Islam Makhachev giành đai bán trung

Giành chiến thắng áp đảo với các đòn take-down và kiểm soát hoàn toàn màn địa chiến trên mặt sàn đài, Islam Makhachev được cả 3 thành viên BGK chấm điểm điểm tuyệt đối là: 50-45. Makhachev giành đai UFC hạng bán trung và trở thành võ sĩ Nga đầu tiên vô địch cả 2 hạng cân.

Makhachev kiểm soát hoàn toàn trận địa chiến

Makhachev đã có màn trình diễn “out-trình” trước võ sĩ người Australia trong cả 5 hiệp đấu. Trong khi anh thể hiện cả bản lĩnh đánh đứng quyền cước - khi tung các cú đá làm đau bắp chân của đối phương, “Vị sư đệ và cũng là học trò của Khabib Nurmagomedov” lao vào ôm vật - tung đòn take-down đối thủ để rồi kiểm soát tuyệt đối màn địa chiến sau đó.

Suốt cả 5 hiệp đấu dài tổng cộng 25 phút đồng hồ, JDM không có đòn thế chiến thuật thích hợp để hạn chế đòn take-down của đối thủ người Nga, và anh cũng không hề dám áp sát đánh đánh tư thế đứng khi đối thủ cũng tỏ ra quá thiện nghệ với các đòn cước. Hậu quả là, mỗi khi bị kéo xuống mặt sàn đài, dù có 2 lần nỗ lực, anh không thể vùng dậy.

Trận đấu đã kết thúc khi tất cả mọi khán giả hiện diện tại Bát giác đài Madison Square Garden đều hiểu rằng Makhachev giành chiến thắng tuyệt đối không thể tranh cãi. Cả 3 thành viên của Ban giám khảo đều chấm Makhachev thắng với điểm số 50-45. Võ sĩ người Nga đã vươn tầm trở thành Nhà vô địch 2 hạng cân mới nhất trong Bát giác đài của UFC.

“Đây là kế hoạch chiến thắng của tôi. Đây không phải là bí mật gì cả, và tất cả các đối thủ của tôi đều biết điều này, nhưng không ai có thể ngăn cản được!”, Makhachev có nói trước khi đưa ra yêu cầu “không hề quá phận”: Được bảo vệ đai bán trung đầu tiên của mình tại sự kiện kỷ niệm của nước Mỹ dự kiến ​​diễn ra trên bãi cỏ của Nhà Trắng vào năm 2026.

Trong khi Makhachev nâng thành tích thắng liên tiếp của mình lên đến con số 16, võ sĩ “méo mũi” người Úc chấm dứt chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Do quá thất vọng, JDM đã rời khỏi võ đài mà không thực hiện cuộc phỏng vấn sau trận đấu theo truyền thống. Trận thua này ảnh hưởng đến sự nghiệp của JDM như thế nào? Đó là điều khó thể lường trước.

Trước đó, trong trận đấu chính dành cho nữ, nỗ lực trở thành Nhà vô địch nữ 2 hạng cân của Vĩ Lệ đã sụp đổ, khi “Môn sinh Thiếu Lâm Kung Fu” thất bại cũng với điểm số tuyệt đối trước Đương kim vô địch hạng ruồi nữ - “Viên đạn” Shevchenko. Shevchenko bằng lối đánh take-down kiểm soát địa chiến tương tự Makhachev cùng thắng điểm 50-45.

Shevchenko đánh bại Trương Vĩ Lệ

Võ sĩ người Nga cho biết sau khi có lần bảo vệ thành công đai vô địch lần thứ 9, cùng việc trở thành nữ võ sĩ đầu tiên trong Bát giác đài UFC có được 60 đòn take-down: “Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này như một thử thách khó khăn nhất trong đời. Đây chính là thứ tôi gọi là nghệ thuật võ thuật. Khi họ ở đây trước mặt tôi, họ chẳng thể làm gì được tôi”.

Đ.Hg.