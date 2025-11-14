UFC 322: Islam Makhachev cảm thấy thoải mái, muốn thắng người Australia 4-0

“Học trò kiêm sư đệ của Khabib Nurmagomedov" - Islam Makhachev - đang là tâm điểm của sự kiện UFC 322 tại Bát giác đài Madison Square Garden, diễn ra vào cuối tuần này, khi anh từ bỏ đai hạng nhẹ để “phi thăng” hạng bán trung đấu Jack Della Maddalena. Anh đang cảm thấy thoải mái.

Makhachev ráo riết chuẩn bị

Dù nhiều người tin rằng, Makhachev sẽ ép cân để có đủ trọng lượng tham gia trận ra mắt hạng cân bán trung (anh cũng đã từng phải ép cân để thượng đài hạng nhẹ), Makhachev tiết lộ phải tăng cân để chuẩn bị thật sẵn sàng cho trận đấu chống lại JDM.

Makhachev chia sẻ với TNT Fight Sports rằng anh cảm thấy thoải mái với khối lượng cơ bắp được tăng thêm: “Tôi tuy không to lớn như hạng cân bán trung, nhưng chắc chắn tôi cũng không nhỏ con. Tôi đã tăng cân. Giờ tôi đã trở thành một gã to con”.

“Tôi cảm thấy thoải mái - và thực sự cảm nhận rất tốt ở trong trại huấn luyện, trong suốt trại huấn luyện. Hiện tại, do đây là tuần lễ thi đấu, tôi tràn đầy năng lượng, các bạn biết đấy. Vui vẻ là được rồi. Về mặt sức khỏe, tôi nghĩ hạng bán trung tốt hơn với tôi”.

Nhìn vào lối đánh, các chiêu thức và đòn thế sẽ được triển khai ở trong trận tranh đai UFC hạng bán trung sắp tới, Makhachev tin rằng là anh sẽ có lợi thế rõ ràng trong kỹ năng đấu vật, và dự đoán anh ấy sẽ hạ gục Nhà đương kim vô địch trên mặt đất.

“Jack có khả năng đánh đứng quyền cước rất tốt. Tôi biết anh ta không giỏi vật hay khóa siết, nhưng điểm yếu của anh ta lại không phải điểm yếu, mà điểm mạnh của anh ta là đánh đứng. Đó là lý do tại sao không có gì bí mật khi tôi sẽ cố gắng vật ngã anh ta, giữ chặt anh ta và kết liễu anh ta ngay ở trên mặt sàn đài”.

Tham vọng giành đai vô địch thứ 2 ở một hạng cân khác trong Bát giác đài của UFC và rồi gia nhập CLB Những võ sĩ từng vô địch 2 hạng cân đang là nhu cầu cấp thiết của Makhachev. Đó là một thành tựu lớn lao mà anh muốn để lại cho di sản của chính mình.

“Tất nhiên, trở thành Nhà vô địch 2 hạng cân là điều rất quan trọng. Ví dụ như là ở đất nước chúng tôi, chưa ai giành được thành tựu này. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng đối với di sản của tôi. Tôi thực sự muốn giành lấy chiếc đai này và rồi bảo vệ nó!”.

Trận đấu chính ở sự kiện UFC 322 vào cuối tuần này - là cuộc đối đầu giữa 2 võ sĩ đang sở hữu chuỗi trận toàn thắng dài nhất trong lịch sử Bát giác đài UFC. JDM hiện đang có chuỗi 18 trận đấu toàn thắng. Đã 9 năm qua, anh không cảm nhận vị đắng của thua trận. Trong khi đó, Islam cũng đã có 15 trận thắng liên tiếp. Trận thua duy nhất diễn ra hồi thập kỷ trước.

Cũng trong buổi họp báo, Makhachev có lời tuyên bố gửi đến cho giới mộ điệu MMA Australia: “Australia là một nơi chốn rất là tuyệt vời. Tôi đã từng ở đó và hưởng thụ quãng thời gian tại đó. Nhưng tôi sẽ lại đánh bại người Australia. Chúng tôi đã thắng 3-0 và tôi không ngại nâng tỷ số lên thành 4-0 (Makhachev từng thắng Dan Hooker và Alex Volkanovski 2 lần)".

Đ.Hg.