Islam Makhachev sẽ trở thành võ sĩ Nga đầu tiên vô địch 2 hạng cân ở UFC nếu thắng JDM

Nếu như đánh bại Jack Della Maddalena tại sự kiện UFC 322 ở Bát giác đài Madison Square Garden Garden (New York) vào cuối tuần này - để giành lấy đai bán trung, Islam Makhachev sẽ trở thành võ sĩ người Nga đầu tiên vô địch 2 hạng cân ở UFC. Nhưng anh không thể sở hữu 2 đai vô địch cùng một lúc.

Makhachev khi còn giữ đai hạng nhẹ

Những nhà vô địch 2 hạng cân ở UFC, với McGregor là biểu tượng

Về mặt kỹ thuật, đã có 10 Nhà vô địch 2 hạng cân trong lịch sử UFC. Người đầu tiên đó chính là Randy Couture: Anh này trở thành Nhà vô địch hạng nặng vào năm 2000 nhưng bị mất đai, rồi sau đó giành đai vô địch hạng cân dưới nặng vào năm 2003.

Sau Couture, B.J. Penn đạt được thành tích này (2004 - vô địch hạng bán trung, 2008 - vô địch hạng nhẹ). Giữa 2 đai vô địch của mình, Penn từng “phi thăng” lên hạng bán nặng và đấu 1 trận duy nhất. Anh cũng thượng đài ở hạng lông.

10 Nhà vô địch 2 hạng cân của UFC

Nhưng “Gã điên Ailen” Conor McGregor mới là người nâng tầm vị thế Nhà vô địch 2 hạng cân của UFC, khi trở thành võ sĩ đầu tiên giữ 2 đai vô địch cùng một lúc. Tháng 12-2015, anh đánh bại Jose Aldo để giành đai hạng lông. Tháng 11-2016, anh thắng tiếp Eddie Alvarez để giành đai hạng nhẹ. Cả 2 đều là chiến thắng KO - TKO.

Giữa 2 kết quả này, McGregor thậm chí còn thượng đài ở hạng cân bán trung những 2 lần. Anh để thua Nate Diaz bằng Sudmission (bị dính đòn rear-naked-choke) ngày 5-3-2016, nhưng lại báo thù ngay sau đó vào ngày 20-8 với chiến thắng điểm sau 5 hiệp.

Việc McGregor giữ 2 đai hạng lông và hạng nhẹ cùng một lúc mà không bảo vệ là chuyện hy hữu tính với UFC. Quãng thời gian này kéo dài khoảng 2 tuần lễ. Sau đó, ngày 26-11-2016, có thông báo cho biết là McGregor bỏ trống đai hạng lông. Tuy nhiên, HLV của võ sĩ Ailen đã tiết lộ rằng, thật ra anh bị tước đai vô địch vì không hoạt động.

Chuyện này là ưu ái mà “Ông bầu Dana White” và UFC đã dành riêng cho “Gà cưng” McGregor. UFC khi đó cho phép anh có 2 tuần lễ quảng bá 2 chiếc đai vô địch. Khi đó, tên tuổi của võ sĩ Ailen đã vượt khỏi biên giới MMA thông thường và UFC cũng hưởng lợi.

Chủ tịch White sau này kể lại về quyết định gây ra tranh cãi của mình, nhưng cuối cùng mang lợi ích lớn về mặt truyền thông - quảng bá: “Conor nói cậu ấy muốn giành đai vô địch hạng nhẹ, chấp nhận thượng đài 4 lần 1 năm để bảo vệ cả 2 đai”.

“Nếu có ai đó có thể làm được kỳ tích này, thì chỉ có thể chính là cậu ấy. Cậu ấy đã làm gần như mọi điều cậu ấy hứa. Tôi rất hứng thú với điều đó. Tôi thường nói rằng nếu bạn muốn phi thăng hạng cân, thì bạn nên từ bỏ đai vô địch của mình”.

McGregor khoe cả 2 đai vô địch

“Nhưng mà Conor đã từng làm mọi điều mà cậu ấy hứa hẹn. Cậu ấy yêu thích chiến đấu. Và cậu ấy thực sự rất thích tiền, vì vậy nếu có ai đó có thể làm được như vậy, có lẽ chỉ có thể là cậu ấy mà thôi”, Chủ tịch White lý giải thêm về lý do chiều chuộng McGregor.

Sự nuông chiều sinh ra kẻ hư hỏng. Sau này, McGregor dù là một biểu tượng nhưng lại không bao giờ bảo vệ thành công đai vô địch. Bẵng đi 2 năm, với quá nhiều hào quang, “bước sang quyền Anh - phản bội White” và “trận đấu kim tiền” chống Floyd “Money” Mayweather, McGregor mới quay lại UFC và thảm bại trước Khabib Nurmagomedov.

Xu hướng từ McGregor

Sau McGregor, dù đã không còn chuyện UFC chấp nhận một võ sĩ sở hữu 2 đai vô địch cùng lúc nếu không thượng đài bảo vệ, nhiều người vẫn xem “Gã điên Ailen” là tấm gương nếm thử tranh đoạt 2 chiến thắng tối thượng ở 2 hạng cân khác nhau, tạo thành xu hướng...

Từ đó, UFC đã có thêm 6 Nhà vô địch 2 hạng cân khác nhau: Với 3 người nắm giữ các đai cùng một lúc là Damiel Cormier (hạng bán nặng và hạng cân nặng), Henry Cejudo (hạng ruồi và cả hạng lông), rồi Amanda Nunes (hạng lông và hạng gà nữ)...

Cùng với 3 Nhà vô địch không giữ đai cùng lúc là St-Pierre (hạng bán trung và hạng trung), Jon Jones (hạng dưới nặng và hạng cân nặng), Alex Pereira (hạng trung và hạng dưới nặng), Ilia Topuria (hạng lông và hạng nhẹ). Điểm khác biệt là 3 người đầu tiên, giống như McGregor, được chụp hình với cả 2 đai vô địch của mình.

Thực tế, Nhà vô địch 2 hạng cân mang tính tiếp thị hơn là chuyên môn. Sau các tấm hình chụp với 2 chiếc đai vô địch, Cormier chưa bao giờ “hàng lâm lại hạng dưới nặng” và bảo vệ được đai vô địch. Cenjudo cũng vậy, sau khi “phi thăng” hạng lông, ai ở không quay lại hạng cân dưới của mình?

Ngoại lệ duy nhất lại là hệ giải nữ, với “Sư tử cái” Nunes. Cô thống trị cả 2 hạng cân lông và gà dành cho nữ, cô “phi thăng” rồi lại “hàng lâm” bảo vệ các đai vô địch với 7 lần hạng gà và 2 lần hạng lông. Âm thịnh dương suy chăng?

Nunes thống trị 2 hạng cân

Nhưng thành tích của Nunes không thực sự được ca ngợi, vì hạng lông cực kỳ yếu: Ở trong các lần bảo vệ đai, cô còn đánh bại cả những đối thủ có hạng cân thấp hơn là Megan Anderson và Felicia Spencer. Nhưng xét về mặt kỹ thuật, Nunes là người duy nhất có thể thực sự tự gọi mình là Nhà vô địch 2 hạng cân vì thượng đài bảo vệ đai xuyên suốt!

Makhachev có thể thành Nhà vô địch 2 hạng cân, nhưng phải bỏ đai hạng nhẹ

Nếu thắng JDM vào cuối tuần này, Makhachev thậm chí vượt mặt cả “Đàn anh sư huynh” Khabib Nurmagomedov để trở thành võ sĩ Nga đầu tiên vô địch 2 hạng cân trong Bát giác đài của UFC. Nhưng anh không thể sở hữu cùng lúc 2 đai vô địch.

Câu chuyện vốn bắt đầu từ khi Topuria, người “phi thăng” hạng nhẹ săn đuổi Makhachev, để rồi võ sĩ Nga “phi thăng” hạng bán trung để né đối thủ người Georgia? Khi Topuria xác định sẽ lên hạng bán trung vì chán ngấy việc cứ phải siết cân, có người hy vọng “lịch sử như kiểu McGregor tái lập lại. Nhưng UFC không cho phép điều đó.

Topuria phải bỏ trống đai hạng lông của mình, mới có cơ hội thách đấu - đai hạng nhẹ mà... Makhachev cũng vừa bỏ trống. Võ sĩ Nga sau đó trả lời phỏng vấn: “BLĐ của UFC đã nói rất rõ ràng với chúng tôi. Không phải là một nhà vô địch sẽ không được trao cơ hội để thử sức ở một hạng cân khác, không phải là như vậy”.

“Thế nhưng, Nếu bạn muốn lên hạng cân nặng hơn, bạn phải bỏ trống đai đai vô địch hạng cân hiện tại của mình. Đó là điều họ nói với tất cả các nhà vô địch đang lên kế hoạch để phi thăng hạng cân”, Makhachev chia sẻ về thay đổi của UFC.

Dù vậy, UFC vẫn khẳng định, họ không từ bỏ hệ thống Nhà vô địch 2 hạng cân. Chủ tịch White chỉ lý giải rõ hơn, rằng họ không cho phép một võ sĩ nào làm trì trệ hoạt động của một hạng cân với hành động ít thượng đài để bảo vệ đai vô địch...

“Nếu có một võ sĩ nghĩ mình có thể bảo vệ cả 2 đai, nỗ lực hết mình để đạt được điều đó, thì tôi không có vấn đề gì. Nhưng võ sĩ đó sẽ phải bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Tôi chắc chắn không hề phản đối chuyện đó”.

“Ví dụ như Weili Zhang, người mà tôi được hỏi đến. Cô ấy đã đạt được hầu như mọi thành tích có thể đạt được ở hạng cân của mình, việc cô ấy chuyển sang hạng cân khác là điều hoàn toàn bình thường. Triết lý của chúng tôi không thay đổi; chỉ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà thôi”, Chủ tịch White có nói rõ hơn.

“Sư phụ” của Makhachev, nói thêm về việc UFC ép đệ tử của mình bỏ trống đai hạng nhẹ, nhưng thực tế hợp lý vào lúc này: “Giải đấu đã quá mệt mỏi với việc các hạng cân bị trì hoãn bởi những võ sĩ muốn vô địch ở hai hạng cân”.

Makhachev cũng lên tiếng mới đây: “Tôi muốn giữ đai vô địch hạng nhẹ, tuy nhiên điều đó vốn là không thể: nếu tôi đấu với Maddalena vào tháng 10 hoặc 11, tháng Ramadan bắt đầu vào tháng 2, việc giữ đai vô địch hơn một năm mà không bảo vệ nó không phải là điều tôi muốn. Điều đó là thiếu tôn trọng các võ sĩ khác”.

