Islam Makhachev tiết lộ sự thật động trời: “Dana White đang tìm người kế nhiệm”

Võ sĩ MMA khét tiếng người Nga - Islam Makhachev vừa mới tiết lộ một sự thật động trời, rằng Dana White sẽ từ giã UFC và đang tìm kiếm người kế nhiệm vai trò Chủ tịch của mình ở Bát giác đài giải đấu hàng đầu thế giới (!??).

"Ông bầu trọc đầu" đang tìm kiếm người kế nhiệm mình ở UFC?

Makhachev dù đang ở trong quá trình chuẩn bị tối đa cho sự kiện UFC 322, để chống lại Jack Della Maddalena (JDM) hòng tranh đai UFC hạng bán trung, vẫn dành thời gian chia sẻ về các biến động mới tại Bát giác đài hệ giải MMA hàng đầu thế giới.

“Sư đệ” của Khabib Nurmagomedov đã chia sẻ trên Instagram của Kanal Udar (là tài khoản của TV Udar, Kênh truyền hình chuyên về các môn võ thuật - thể thao đối kháng như quyền Anh, Kickboxing, MMA và đặc biệt nhất: Đấu quyền không găng)...

“UFC đã từng đào tạo ra những ngôi sao - từ bất kỳ ai mà bạn mong muốn. Tự bản thân họ làm điều đó - quảng bá, và dành sự quan tâm cho các võ sĩ. Nhưng giờ đây thì, bằng một cách nào đó, sự quan tâm này đã hoàn toàn bay biến đi đâu mất”.

“Hiện tại, UFC đã bắt đầu làm việc ít hơn (!??), dù đã từng dành thời gian quan tâm các võ sĩ ngôi sao, giờ đây, họ cũng đã cảm thấy mất hứng thú. Dana White là một người đàn ông có nhân cách lớn lao. Nhưng ông ấy cũng còn việc khác để làm”.

“Rõ ràng, nhìn vào Chủ tịch White, các bạn nhìn thấy một người đàn ông đang đánh mất đi động lực và khát khao của mình. Ông ấy đã ở đỉnh cao vinh quang quá lâu rồi, ông ấy hiện không còn khao khát và tôi biết rằng, ông ấy đang tìm người kế nhiệm”.

“Nếu UFC mong muốn, họ có thể biến bất kỳ thứ gì, tuyệt đối là bất cứ thứ gì, trở thành một trận đấu lớn. Chủ tịch White cần phải quay trở lại với nguồn gốc của mình”, Makhachev tiết lộ thông tin - khiến cho giới mộ điệu đang trở nên “ngờ ngợ”...

Không phải tự nhiên Makhachev nói ra những điều này. Như người ta đã biết thì, Chủ tịch White đã hợp tác cùng Turki Alalshikh - vị quan chức người Saudi Arabia vốn đang nổi lên như là người quyền lực nhất của làng quyền chuyên nghiệp thế giới.

Cùng nhau, họ đã sáng lập ra hệ giải quyền Anh TKO Boxing League, được dự báo là sẽ cạnh tranh - và thậm chí là “giành giật” cả thị trường của các ông lớn lâu đời như là các tổ chức WBA, WBO, IBF và WBC, đe dọa cả sự tồn vong của 4 tổ chức lâu đời này.

Với TKO Boxing League, liệu rằng Chủ tịch White có còn đam mê với UFC??? Vì ai cũng biết rằng, hiện lợi nhuận dành cho quyền Anh đỉnh phong đẳng cấp cao vượt hơn gấp nhiều lần so với Bát giác đài của UFC. Trận Canelo Alvarez - Terence Crawford sắp tới là một ví dụ.

Đ.Hg.