Giành 6 HCV, đội tuyển TPHCM đứng hạng nhì giải rowing trẻ U19, U23 quốc gia 2025

Các tay chèo cả nước đã kết thúc tranh tài giải đấu được diễn ra tại Hải Phòng qua đó xác định các vị trí thứ hạng chung cuộc.

VĐV đã thi đấu các nội dung rowing tại Hải Phòng để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: VCRSF

Các nội dung của giải đua thuyền rowing trẻ U19, U23 quốc gia 2025 đã khép lại sau các lượt đấu chung kết vào ngày 1-11 trên hồ thi đấu tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng.

Năm nay, giải thu hút đông đảo gần 200 tay chèo trẻ của 14 đơn vị trong cả nước gồm Lào Cai, Đắk Lắk, TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Thanh Hóa và chủ nhà Hải Phòng thi đấu cự ly 2.000m dành cho 2 nhóm tuổi đối với nam, nữ đối với thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền 4 người.

Khép lại tranh tài, các tay chèo đội tuyển TPHCM giành 6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ xếp hạng nhì toàn đoàn. Các ngôi vô địch của VĐV rowing TPHCM đều được đánh giá cao về chuyên môn.

VĐV của TPHCM giành thành tích HCV tại giải năm nay. Ảnh: VCRSF

Trong các nội dung rowing, đội chủ nhà Hải Phòng đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Vị trí hạng 3 thuộc về đội Hà Nội (5 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ) còn hạng tư là Hưng Yên (5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). Các đơn vị xếp hạng tiếp theo là Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh. Có 6 đơn vị không giành được HCV trong thi đấu rowing.

Sau nội dung rowing, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cùng chủ nhà Hải Phòng tiếp tục tổ chức Cúp canoeing các đội mạnh quốc gia 2025. Giải sẽ diễn ra từ ngày 1-11 tới 6-11. 20 đoàn sẽ tham dự các nội dung dành cho cự ly 200m, 500m và 1.000m đối với thuyền canoe và kayak nam, nữ.

MINH CHIẾN