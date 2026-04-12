16 tay vợt tuyển bóng bàn Việt Nam thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026

Bóng bàn trẻ Việt Nam tiếp tục tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 để tìm kiếm các tấm huy chương nhưng từng đạt được tại năm 2025. Ảnh: ATTU

Đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đã tập luyện chuẩn bị chuyên môn những ngày qua. Tại đợt tập huấn và làm nhiệm vụ chuyên môn lần này, các tay vợt hướng tới thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 ở Singapore từ ngày 14 tới 19-4.

Ban huấn luyện quyết định lực lượng sẽ tranh tài gồm Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Bình Trụ, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Văn Nam (U19 nam), Vũ Văn Vương, Nguyễn Huy Cường, Đinh Trọng Khôi Nguyên, Nguyễn Xuân Phúc (U15 nam) và Trần Diệu Linh, Bùi Thị Thảo Vy, Nguyễn Như Quỳnh, Lương Bảo Hân (U19 nữ), Hoàng Trà My, Lê Hoàng Linh Đan, Hoàng Ánh Nguyệt, Ngô Thị Bảo Ly (U15 nữ).

Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đánh giá các tay vợt tập luyện đều giữ được sự tập trung cao độ qua đó sẽ sẵn sàng tranh tài tại Singapore. Nhìn vào lực lượng các gương mặt tập huấn để thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026, bóng bàn Việt Nam có nhiều tay vợt được đánh giá đủ khả năng phát triển chuyên môn phía trước như Nguyễn Hoàng Lâm, Đỗ Mạnh Lương hay Trần Diệu Linh, Hoàng Trà My…

Năm ngoái, đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành tấm HCV đôi nam U15 tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 trước phong độ thi đấu xuất sắc của Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Văn Tuấn Anh. Khi đó, cặp tay vợt trẻ của bóng bàn Việt Nam đã thể hiện chuyên môn bằng sự tự tin và bản lĩnh để lên ngôi vô địch.

Trước đó, bóng bàn trẻ Việt Nam từng gây bất ngờ khi giành 3 tấm HCV tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2024 đã tổ chức tại Malaysia. Trên sân đấu ở Malaysia, các tay vợt Việt Nam đã có chức vô địch đơn nam U19, đôi nam U15 và HCV đôi nam U19. Ở đội hình thi đấu khi đó, bóng bàn trẻ Việt Nam đã có tay vợt Nguyễn Hoàng Lâm góp mặt. Bây giờ, Hoàng Lâm vẫn tiếp tục là người được lựa chọn tranh tài tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026.

Từ SEA Games 33-2025, bóng bàn Việt Nam đã thấy được thách thức đặt ra chính là tìm kiếm thêm những tay vợt trẻ triển vọng để dần kế cận các đàn anh, đàn chị bắt đầu lớn tuổi và đi qua giai đoạn đỉnh cao. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tích cực tạo cơ hội để VĐV trẻ được thi đấu một số giải theo cấp độ từ khu vực Đông Nam Á cho tới châu Á là dịp tốt để gia tăng thêm chuyên môn.

MINH CHIẾN