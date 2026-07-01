TDDC Việt Nam tập huấn 2 tháng tại Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 20

Các tuyển thủ nam, nữ Việt Nam đã dự giải vô địch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại ASIAD 20 để nắm rõ cơ hội tranh chấp thành tích của mình tại Nhật Bản trong tháng 9.

Khánh Phong sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn ở đợt tập huấn Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Việt Nam khép lại chương trình thi đấu giải vô địch châu Á ở Trung Quốc và trở lại tập luyện chuyên môn.

Như thông lệ đã tổ chức trong 2 năm trở lại đây, Liên đoàn thể dục châu Á tiến hành tranh tài các nội dung nam và nữ của giải vô địch châu lục theo 2 thời gian tách biệt. Năm nay, sự tập trung được tất cả các VĐV nam, nữ hướng tới giải vô địch châu Á 2026 do kết quả thành tích sẽ tính là vòng loại trao suất dự ASIAD 20.

Kết thúc giải vô địch châu Á 2026, với các nội dung nam, chúng ta đứng hạng 9 đồng đội do vậy có cơ hội nhận 5 suất chính thức dự ASIAD 20. Với nội dung nữ, đội tuyển không có thành tích đồng đội ở trong top 10 tuy nhiên tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã vào chung kết nhảy chống đơn môn và đạt hạng 6 nên gần như chắc chắn nhận suất dự ASIAD 20.

Thực tế từ chuyên môn qua các bài thi đấu đơn môn được từng VĐV TDDC nam, nữ Việt Nam thể hiện ở giải vô địch châu Á 2026, nhà quản lý và Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam hiểu rằng việc giành được huy chương ở ASIAD 20 là không dễ dàng. Chúng ta đã tham dự giải vô địch châu Á 2026 với nhiều tuyển thủ hàng đầu của TDDC nam, nữ Việt Nam lúc này như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trịnh Hải Khang, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam, Huỳnh Thiên Lý. Đáng tiếc, không tuyển thủ nào giành huy chương ở các nội dung đơn môn.

Chúng ta đã có Nguyễn Thị Quỳnh Như vào chung kết đơn môn nhảy chống nữ, đạt hạng 6 còn Trịnh Hải Khang dự chung kết nhảy chống nam (hạng 5). Bất ngờ là 2 tuyển thủ hàng đầu Khánh Phong (vòng treo), Xuân Thiện (ngựa vòng) không vào chung kết đơn môn sở trường.

Người làm chuyên môn sẽ hiểu kỹ nhất nguyên do vì sao Khánh Phong, Xuân Thiện không lọt vào chung kết đơn môn tại giải vô địch châu Á 2026. Một số ý kiến đã đưa phân tích rằng từng tuyển thủ đã phải tập trung hoàn thành tốt nhất nội dung thi đấu để có điểm đồng đội nhằm an toàn đạt suất ASIAD 20 do vậy chưa thể tập trung và riêng một nội dung sở trường của mình.

Giải vô địch châu Á 2026 chứng kiến 21 đội cử VĐV thi đấu nội dung nữ và 21 đội có VĐV tranh tài nội dung nam. Giới chuyên môn nhìn nhận đây sẽ là các đội có tuyển thủ tham dự ASIAD 20. Trình độ và chuyên môn của mỗi VĐV (trong đó có VĐV Việt Nam) ở giải vô địch châu Á 2026 đã là một phần kiểm tra phong độ hướng đến ASIAD 20.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, đội tuyển TDDC Việt Nam đã giành 1 HCB với kết quả của Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo đơn môn. Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích ở ASIAD 20.

Tuyển thủ TDDC Việt Nam vẫn chờ đợi cơ hội có thể đạt kết quả cao tại ASIAD 20 dù không dễ dàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ TDDC Việt Nam luôn tập trung hết khả năng để hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn thi đấu mang vinh quang về cho tổ quốc. Tuy nhiên, một trong những điểm khó của tuyển thủ TDDC Việt Nam là VĐV không được nhiều cơ hội thi đấu quốc tế tăng cường cọ xát tích lũy chuyên môn hay ít dịp tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Phần lớn thời gian trong năm, họ tập…chay và được dự giải quốc tế với số lượng hãn hữu.

Sau giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ cử lực lượng trọng điểm góp mặt tại ASIAD 20 tập huấn 2 tháng tại Trung Quốc. Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 12-7.

Đây là cuộc chuẩn bị có giá trị giúp các gương mặt của TDDC Việt Nam đạt tinh thần sẵn sàng tranh huy chương tại ASIAD 20 vào tháng 9. Đợt tập huấn kéo dài tới ngày 5-9 sau đó đội TDDC Việt Nam sang Nhật Bản tranh tài.

MINH CHIẾN