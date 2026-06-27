Tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như vuột tấm huy chương nhảy chống giải TDDC châu Á 2026

Nguyễn Thị Quỳnh Như đã tập trung thi đấu để tìm cơ hội bảo vệ ngôi á quân giải châu Á trong lần tham dự tại Trung Quốc năm nay nhưng lại thiếu một chút may mắn.

Quỳnh Như từng có kết quả tốt tại Cúp Challenge thế giới 2026 ở Uzbekistan trước khi sang Trung Quốc thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: MINH SANG

Nguyễn Thị Quỳnh Như là đại diện duy nhất của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Việt Nam lọt vào chung kết một nội dung đơn môn tại giải vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Trung Quốc.

Chiều ngày 27-6, cô bước vào tranh tài chung kết nhảy chống nữ. Đây là nội dung sở trường của Quỳnh Như và từng giúp cô giành HCB tại giải vô địch châu Á 2025.

Ở chung kết của giải vô địch châu Á 2026, Quỳnh Như phải cạnh tranh thành tích trước 7 đối thủ lần lượt là Yeo Seojeong (Hàn Quốc), An Chang Ok (CHDCND Triều Tiên), Shoko Miyata (Nhật Bản), Jo Kyong Byol (CHDCND Triều Tiên), Du Siyu (Trung Quốc), Pranati Nayak (Ấn Độ) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan).

Trong lượt thi đấu đầu tiên, Quỳnh Như đạt 13,533 điểm. Tại lượt thứ 2, cô có 12,666 điểm. Các trọng tài đã tính điểm chung cuộc của Quỳnh Như tại chung kết nội dung là 13,299 điểm và cô đứng hạng 6. Kết quả cũng đồng nghĩa, Quỳnh Như không bảo vệ được tấm HCB từng đạt được tại giải vô địch châu Á năm ngoái. Trước đó trong vòng loại giải năm nay, Quỳnh Như đã đứng hạng 6 nội dung nhảy chống đơn môn nữ.

Vô địch và giành HCV là tuyển thủ Yeo Seojeong với kết quả 14,349 điểm còn HCB là An Chang Ok với 13,949 điểm.

Giải vô địch châu Á 2026 được tính thành tích là vòng loại trao suất dự ASIAD 20. Giải đấu còn diễn ra chung kết các nội dung còn lại trong ngày 28-6. Sau khi kết thúc giải vô địch nữ châu Á 2026, Liên đoàn thể dục châu Á sẽ công bố các suất được dự ASIAD 20.

Tuyển thủ Quỳnh Như đã lọt vào chung kết nội dung nhảy chống nữ nên gương mặt của Thể thao TPHCM và đội tuyển TDDC nữ Việt Nam này có cơ hội được trao suất dự ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay. Giới chuyên môn dự báo các tuyển thủ có mặt tại chung kết nhảy chống nữ lần này gần như sẽ có mặt tại ASIAD 20 để cạnh tranh thành tích huy chương.

MINH CHIẾN