Nguyễn Thị Quỳnh Như vào chung kết đơn môn nhảy chống tại giải vô địch châu Á 2026

Tuyển thủ thể dục dụng cụ (TDDC) nữ số 1 Thể thao TPHCM và đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Quỳnh Như giành quyền vào chung kết nội dung nhảy chống tại giải vô địch châu Á 2026 để tranh tấm vé dự ASIAD 20.

Tuyển thủ Quỳnh Như (giữa) được kỳ vọng sẽ giành suất tham dự ASIAD 20 từ giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: MINH SANG

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC nữ Việt Nam đã đăng ký 4 tuyển thủ tham dự giải vô địch châu Á 2026 gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam, Lương Ngọc Hà, Huỳnh Thiên Lý. Giải đấu chính thức khai cuộc ngày 25-6, theo giờ địa phương tại Trung Quốc.

“Giải vô địch châu Á 2026 là vòng loại tranh suất tham dự ASIAD 20. Vì vậy, đội TDDC nữ Việt Nam sẽ tập trung làm tốt nhất các bài trình diễn của VĐV để tìm suất chính thức góp mặt ASIAD 20 năm nay. Dù vậy, đây là cuộc tranh tài được dự báo rất quyết liệt”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển TDDC nữ Việt Nam cho biết khi chia sẻ từ Trung Quốc.

4 tuyển thủ của đội tuyển TDDC Việt Nam giữ sự tự tin khi chuẩn bị chuyên môn và ra thi đấu giải vô địch châu Á 2026 đồng thời xác định cơ hội giành suất dự ASIAD 20, hạn chế sai sót.

Tại ngày tranh tài đầu tiên, tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã hoàn thành vòng loại bài nhảy chống đơn môn với 13,200 điểm, xếp hạng 6. Cô giành quyền vào chung kết nội dung. Ở nội dung này, tuyển thủ Yeo Seo Jeong (Hàn Quốc) xếp nhất vòng loại với 14,266 điểm còn vị trí thứ nhì là An Chang Ok (CHCDND Triều Tiên) với 13,966 điểm. Ngoài 3 gương mặt trên, chung kết nhảy chống nữ còn có VĐV Miyata Shoko (Nhật Bản), Du Siyu (Trung Quốc), Chusovitina Oksana (Uzbekistan), Nayak Pranati (Ấn Độ).

Việc lọt vào chung kết đơn môn nhảy chống sẽ giúp Nguyễn Thị Như Quỳnh triển vọng giành được suất chính thức góp mặt ASIAD 20. Cô sẽ thi đấu chung kết vào chiều ngày 27-6.

Năm ngoái, Như Quỳnh từng giành HCB nhảy chống tại giải vô địch châu Á 2025. Nữ tuyển thủ người TPHCM đang tự tin lập lại kết quả trên trong giải năm nay.

Cùng ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta không có kết quả tốt nhất ở kết quả toàn năng nữ. Tuyển thủ Trần Đoàn Quỳnh Nam xếp hạng 17 với tổng điểm 47,865. VĐV Huỳnh Thiên Lý xếp hạng 22 với 45,198 điểm.

Tính chất thi đấu giải vô địch châu Á 2026 sẽ có áp lực cho các tuyển thủ do kết quả quyết định trực tiếp cơ hội được dự ASIAD 20. Năm nay là lần đầu tiên, Liên đoàn thể dục châu Á quyết định thực hiện giải vòng loại để trao suất dự ASIAD.

HLV Đình Vinh chỉ đạo trực tiếp Quỳnh Như tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: V.Đ.V

Trước khi dự giải vô địch châu Á, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã giành HCV nội dung nhảy chống tại Cúp Challenge thế giới 2026 ở Uzbekistan.

Các VĐV nữ tham dự giải vô địch châu Á 2026 sẽ thi đấu chính thức nội dung từ ngày 25 tới 28-6. Đội TDDC nam Việt Nam đã dự giải vô địch châu Á 2026 và hoàn thành mục tiêu đạt 5 suất dự ASIAD 20 sau khi có vị trí hạng 9 trong kết quả đồng đội.

MINH CHIẾN