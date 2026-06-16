Thể thao học đường TPHCM chuyển biến tích cực

Ngày 16-6, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đã có buổi làm việc tại Sở GD-ĐT TPHCM, khảo sát kết quả triển khai Nghị quyết 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và Kết luận số 70 về phát triển TDTT trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM với Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Tại buổi làm việc, báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM cho thấy, ngay sau khi Nghị quyết 08 được ban hành, ngành đã chủ động đưa nhiệm vụ phát triển giáo dục thể chất vào kế hoạch năm học, chương trình giáo dục nhà trường và các phong trào thi đua. Hoạt động thể dục buổi sáng, giữa giờ được duy trì nền nếp, các nội dung vận động được lồng ghép linh hoạt từ bậc mầm non đến THPT, phù hợp điều kiện thực tế từng trường.

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TÙNG

Đại diện từ Sở GD-ĐT TPHCM báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08

Đáng chú ý, phong trào thể thao học đường phát triển rộng khắp với 92,23% trường có câu lạc bộ thể thao, 68,7% học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa thường xuyên. Các trường đều có sân tập và được trang bị dụng cụ cơ bản. Thành tích tại các giải thể thao học sinh toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của TPHCM, đồng thời cho thấy sự gắn kết giữa phong trào rèn luyện thân thể với công tác phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu.

Thể thao học đường TPHCM phát triển và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang, mục tiêu xuyên suốt mà ngành luôn hướng đến là "mỗi học sinh tham gia ít nhất một môn thể thao". Để đạt được, ngành giáo dục thành phố chú trọng phát triển đội ngũ, tổ chức sân chơi phát hiện năng khiếu và yêu cầu mỗi trường duy trì tối thiểu ba câu lạc bộ thể thao. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang tiếp thu ý kiến từ đoàn khảo sát. Ảnh: THANH TÙNG

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở GD-ĐT TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn trong quá trình phát triển thể thao học đường như: cơ sở vật chất chưa đồng đều, thiếu nhà đa năng, hồ bơi; kinh phí hạn chế; một số trường thiên về nhiệm vụ dạy học văn hóa, chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ; đội ngũ giáo viên còn thiếu và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đặc biệt, bài toán vận hành hồ bơi đang đặt ra thách thức lớn. Dù toàn thành phố có 182 hồ bơi trong trường học, nhưng chi phí duy trì cao khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn khai thác.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TÙNG

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đánh giá cao nỗ lực của Sở GD-ĐT TPHCM, đồng thời đề nghị đi sâu phân tích các vấn đề thực tiễn. “Có nơi thiếu hồ bơi, nhưng cũng có nơi có mà không vận hành được vì thiếu nhân lực và kinh phí. Cần nhìn rõ để có giải pháp căn cơ”, đồng chí Nguyễn Việt Long lưu ý.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh vai trò của thể thao học đường trong nâng cao thể chất của học sinh và tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. Trong thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với địa phương và các liên đoàn thể thao nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, hướng tới phát triển bền vững.

NGUYỄN ANH