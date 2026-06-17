Tạo nền tảng bền vững cho thể thao TPHCM

Ngày 17-6, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đã có buổi làm việc tại Sở VH-TT TPHCM, khảo sát kết quả triển khai Nghị quyết 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và Kết luận số 70 về phát triển TDTT trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM với Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Thông tin tại buổi làm việc, sau thời gian thực hiện Nghị quyết 08, lĩnh vực TDTT TPHCM đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, bức tranh thể thao thành phố phát triển vô cùng đa dạng, mang dấu ấn đặc trưng của từng khu vực. Trong đó, khu vực TPHCM trước đây có thế mạnh về cơ chế chính sách và xã hội hóa, là đơn vị trọng điểm về thể thao thành tích cao và có phong trào thể thao quần chúng mạnh nhất cả nước. Đối với khu vực Bình Dương trước đây phát triển mạnh phong trào thể thao trong công nhân và các khu công nghiệp để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây bứt phá nhờ lợi thế thể thao biển cùng các hoạt động quy mô lớn.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TÙNG

Sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM mang diện mạo mới đã tạo ra không gian phát triển với quy mô dân số, kinh tế và hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao lớn nhất cả nước. Phong trào thể thao quần chúng và học đường trở thành điểm sáng rực rỡ. Những bộ môn như chạy bộ, đạp xe, gym, yoga...đã len lỏi vào đời sống và trở thành lối sống đô thị của người dân. Đặc biệt, thể thao học đường TPHCM liên tục dẫn đầu cả nước trong gần 10 năm qua tại Hội khỏe Phù Đổng hay giải thể thao học sinh toàn quốc. Đáng chú ý, kinh tế thể thao bước đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển chung thông qua các hiệu ứng thương mại, dịch vụ, du lịch và lưu trú.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh: “TDTT không chỉ dừng ở rèn luyện sức khỏe hay thành tích thi đấu, mà ngày càng khẳng định vai trò trong chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống văn hóa đô thị. Những kết quả đạt được không chỉ nằm ở con số mà quan trọng hơn là sự thay đổi nhận thức xã hội, tạo nền tảng để thể thao thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TÙNG

TPHCM cũng được ghi nhận với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: xã hội hóa và doanh nghiệp hóa thể thao chuyên nghiệp; lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời gắn liền với xây dựng nông thôn mới; phát triển thể thao chuyên biệt cho người khuyết tật; phát triển chuỗi giải đấu thể thao gắn kết du lịch. Tuy vậy, ngành thể thao thành phố vẫn đối mặt nhiều thách thức như: phong trào TDTT cho mọi người không đồng đều giữa các khu vực; thể thao học đường đã có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực; cơ sở vật chất chưa tương xứng với nhu cầu phát triển; công tác xã hội hóa thiếu tính ổn định...

Về đào tạo VĐV tài năng và thể thao học đường, ông Nguyễn Nam Nhân cũng nhìn nhận thẳng thắn: "Các trường năng khiếu hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tạo điều kiện cho VĐV tài năng vừa tập luyện vừa học văn hóa. Sở đang nghiên cứu các mô hình phát triển để tổ chức tốt hơn việc học tập và rèn luyện cho VĐV. Dù thể thao học đường được coi là nguồn lực quan trọng cho thể thao thành tích cao, nhưng việc sàng lọc VĐV từ các giải học sinh vẫn chưa được tổ chức thực sự tốt”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đánh giá cao những nỗ lực của Sở VH-TT TPHCM trong công tác phát triển TDTT trên địa bàn thành phố. Đồng chí cũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất từ các đại biểu, đồng thời đề nghị ngành thể thao thành phố tiếp tục đi sâu phân tích thực tiễn, nhằm tháo gỡ vướng mắc, phát huy tối đa các tiềm năng sẵn có để đưa TDTT TPHCM phát triển tương xứng với vai trò trung tâm của cả nước.

NGUYỄN ANH