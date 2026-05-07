Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ tranh chấp huy chương tại giải quyền Anh đội mạnh quốc gia 2026

Các võ sĩ hàng đầu cả nước sẽ bước vào tranh tài giải quyền Anh (boxing) đội mạnh quốc gia 2026 tại Lào Cai.

Nguyễn Thị Tâm có mặt tại Lào Cai để tranh tài giải boxing đội mạnh quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai là nơi tranh tài giải boxing đội mạnh quốc gia 2026. Chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 7-5 tới 17-5.

Đây được đánh giá là một trong những giải chuyên môn quan trọng để nhiều đơn vị trong cả nước có cơ hội kiểm tra phong độ VĐV cũng như nắm bắt sự chuẩn bị của các đối thủ trong kế hoạch hướng tới thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vì vậy, nhiều gương mặt hàng đầu của boxing Việt Nam được đăng ký tham dự. Tại giải lần này, võ sĩ từng tham dự Olympic 2020 là Nguyễn Thị Tâm nhận được sự chú ý khi góp mặt tranh tài. Năm ngoái, Nguyễn Thị Tâm không có suất tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, cô đang tập trung lấy lại phong độ để tìm cơ hội giành thành tích tốt nhất tại giải boxing đội mạnh quốc gia 2026 cũng như Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Giải năm nay sẽ có hơn 320 võ sĩ của 27 đơn vị trong cả nước đăng ký tham gia thi đấu. VĐV sẽ được góp mặt ở 54 hạng cân, theo các nhóm tuổi 17 - 18 tuổi và 19 – 40 tuổi. Trong đó, nhóm tuổi 17-18 sẽ thi đấu 14 hạng cân (từ trên 44kg tới trên 92kg) dành cho nam và 13 hạng cân (trên 42kg tới trên 81kg) đối với nữ.

Với nhóm tuổi 19 - 40, VĐV sẽ được tranh tài 14 hạng cân nam (trên 44kg tới trên 92kg) và dành cho nữ gồm 13 hạng cân (từ trên 42kg tới trên 81kg). Giải đấu thực hiện thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp.

