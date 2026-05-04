Cựu cầu thủ Chelsea chạy marathon 24 giờ ngay sinh nhật thứ 51

Alexey Smertin, cựu cầu thủ Chelsea - Lokomotiv và Dynamo Moscow - vừa hoàn thành cuộc thi “Chạy marathon trong 24 giờ đồng hồ” (ultramarathon) ở Moscow. Anh hoàn tất cuộc thi sau khi chạy hết quãng đường 208km và xếp hạng 25 chung cuộc.

Smertin hiện rất thích chạy bộ (Ảnh: Trang MXH nhân vật)

Kể từ khi giải nghệ, cựu cầu thủ cũng là cựu tuyển thủ Nga rèn luyện sức lực và ý chí thông qua môn chạy bộ đường trường - dù khi còn chơi bóng đá chuyên nghiệp, ông nổi tiếng với năng lực chạy... chậm và khá yếu về mặt thể lực.

Tuy vậy, hiện tại, Smertin là một chân chạy đường trường bền bỉ khá có tiếng tăm trong thế hệ những runner nghiệp dư. Ông đã giành chiến thắng ở hạng mục tuổi của mình ở giải chạy marathon mang tên “Cực Lạnh” Oymyakon 2026.

Ở cuộc thi đó, Smertin phải thi đấu trong điều kiện cái lạnh bủa vây xung quanh, nhiệt độ là -42°C. Ngoài ra, ông từng vô địch Baikal Ice Marathon năm 2021 với thành tích 3 giờ 29 phút 15 giây. Ông cũng đã vượt qua đích đến ở vị trí thứ thứ 118 tại giải Marathon des Sables hồi năm năm 2025.

Thành tích cụ thể: Oymyakon Cold Pole Marathon (2026) - hoàn thành trong khoảng 2 giờ 58 phút, chiến thắng nhóm tuổi dưới cái lạnh cực độ; Baikal Ice Marathon (2021) - vô địch giải chạy trên mặt hồ Baikal đóng băng với thời gian 3 giờ 29 phút 15 giây; Marathon des Sables (2025) - hoàn thành giải siêu marathon nhiều ngày huyền thoại tại sa mạc Sahara, xếp hạng 118 chung cuộc với 33 giờ 47 phút 10 giây!

Ngoài ra, ông từng tham gia Moscow Marathon, là người nổi tiếng ủng hộ việc chạy đường dài trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được giới runner đánh giá cao và thường xuyên được báo giới, BTC các giải đấu nhắc đến nhiều...

Sau khi hoàn tất cuộc thi tại SVĐ Pervomaysky ở Moscow, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 51, với các VĐV chạy vòng quanh sân với khoảng cách 400m trong 24 giờ đồng hồ, Smertin về đích thứ 25/61, chạy 208km và đạt tốc độ trung bình 6:55 phút/km.

“Tôi đã thành công. 208 km trong 24 giờ. Thật khó khăn. Tôi cố gắng hết sức, nên mọi nỗ lực đều không uổng phí. Cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ tiếp tục hành trình. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chi tiết hơn sau!”, Smertin viết trên mạng xã hội sau khi về đích.

“Sau giải chạy ở sa mạc Sahara, tôi đã chủ động đi theo hướng ngược lại - đến vùng lạnh giá. Nhiệt độ thay đổi từ +45°C đến cực âm. Ở đây, cái lạnh nhanh chóng bộc lộ con người thật của bạn và lý do bạn có mặt ở đó. Cảm ơn Oymyakon, tôi đã hiểu mọi thứ trên đường đua”, Smertin cho biết.

Nhưng chạy 24 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ lại là một câu chuyện khác. Smertin có lý giải: “Tất cả đơn giản chỉ là sự chuẩn bị thật tốt. Tôi đã từng chơi bóng đá 26 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Tôi cũng thành công với điều đó”.

Dù sao, ông vẫn nói đùa - và cảnh báo những ai cố làm theo: “Chạy liên tục 24 giờ chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ thử một điều mới mẻ; tôi tò mò, tự hỏi liệu mình có thể làm được hay không. Tôi đã chạy suốt đêm và đã hoàn thành. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng 24 tiếng sau khi kết thúc, chắc chắn không hề cải thiện sức khỏe!”.

