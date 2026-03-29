Xúc động khoảng khắc lăn người chạm tay trên vạch đích giải quốc gia Marathon 2026 của Ngọc Hoa

Tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa đã ngã quỵ trước vạch đích nhưng cô kịp chạm tay vào vạch để giành kết quả thi đấu.

Hình ảnh Hoàng Thị Ngọc Hoa buộc phải lăn người và kịp vươn tay chạm đích, giành kết quả thi đấu ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026 vào sáng ngày 29-3 ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã mang lại nhiều xúc động với người hâm mộ.

Hoàng Thị Ngọc Hoa là đương kim vô địch quốc gia nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp trước khi giải đấu năm nay khởi tranh. Cô được dự có khả năng bảo vệ ngôi vô địch để giành thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trên đường chạy marathon – 42km nữ tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ngọc Hoa và Phạm Thị Hồng Lệ đã bám đuổi nhau quyết liệt. Dù thế, Hồng Lệ là người có kết quả tốt nhất, về đích đầu tiên.

Bám đuổi sau người về nhất, Ngọc Hoa bất ngờ tụt lại về tốc độ do ảnh hưởng về thể lực. Khi chỉ còn cách đích chưa đầy một gang tay, cô đã bị ngã. Ngọc Hoa đã không bỏ cuộc mà cố gắng lăn người để đưa tay chạm đích đảm bảo được thành tích thi đấu. Ngọc Hoa đã được công nhận giành HCB nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp với thời gian 2 giờ 44 phút 13 giây.

Trao đổi về chuyên môn, đại diện Ban tổ chức, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết về quy định chuyên môn trong luật thi đấu, VĐV được phép chạm tay vào đích để đảm bảo thành tích. Nỗ lực của Ngọc Hoa rất đáng được ghi nhận và việc cô buộc phải chạm tay vào đích nhằm hoàn thành kết quả thi đấu là không sai luật.

Ngay sau khi về đích, Ngọc Hoa đã được bộ phận y tế hỗ trợ để được thở oxi, đảm bảo sức khỏe. Năm ngoái, Ngọc Hoa từng bị ngã ngay khi về đích tại giải đấu đã tổ chức ở Quảng Trị. Cô là tuyển thủ đã tham dự SEA Games 33-2026 cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam.

MINH CHIẾN