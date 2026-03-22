Gần 17.000 người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh tổ quốc năm 2026 tại Hà Nội

Đông đảo người dân, các HLV, VĐV đã tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh tổ quốc năm 2026 tổ chức tại Hà Nội.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ, người dân, các nhà quản lý và HLV, VĐV thể thao đã tham dự Ngày chạy Olympic vào sáng 22-3 tại Hà Nội. Ảnh: MINH CHIẾN

Gần 17.000 người đã có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ sáng sớm ngày 22-3 để cùng tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh tổ quốc năm 2026.

Năm nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ VH-TT-DL và UBND 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày chạy là hoạt động thể thao cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại có Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao và chào mừng kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT (27-3-1946 / 27-3-2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 / 12-7-2026).

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL và UBND thành phố Hà Nội đã đánh giá cao hoạt động của Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh tổ quốc năm 2026. Trong buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đều luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe.

Ngày chạy tạo không khí sôi nổi, tinh thần thể thao mới. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự Tôi, ngày nào Tôi cũng tập”.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cũng tin tưởng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh tổ quốc năm 2026 là hoạt động thể thao có ý nghĩa, giúp toàn dân nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể.

Ở Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – vì an ninh tổ quốc năm 2026 diễn ra sáng 22-3 tại Hà Nội, đông đảo HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia điền kinh, karate, cầu lông, vật, cầu mây, bắn súng, judo.... và nhà quản lý, cán bộ ngành thể thao đã có mặt chạy đồng hành với lộ trình 1 vòng hồ (1,7km).

Cùng sáng ngày 22-3, trên cả nước, nhiều địa phương đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tại Nghệ An, Lào Cai, Huế, TPHCM, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh... đã thu hút hàng nghìn người tham gia chạy hưởng ứng.

MINH CHIẾN