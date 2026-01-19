Khởi động giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 vào chiều 19-1, giải đấu mà đội tuyển nữ futsal Việt Nam đang là đương kim vô địch sau lần đầu được tổ chức vào năm 2024 tại Philippines.

Thanh Hằng và các đồng đội vô địch Đông Nam Á 2024 sau khi thắng Thái Lan trong trận chung kết.

Giải năm nay quy tụ 7 đội tuyển futsal nữ hàng đầu Đông Nam Á, gồm: Thái Lan (hạng 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (hạng 11 thế giới), Indonesia (hạng 18 thế giới), Malaysia (hạng 21 thế giới), Myanmar (hạng 38 thế giới), Australia (hạng 66 thế giới) và Philippines (hạng 69 thế giới).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines và Australia; bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Với vị thế là nhà vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định đẳng cấp, duy trì phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu tại sân chơi khu vực.

Chức vô địch Đông Nam Á 2024 tạo đà cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Các trận đấu mở cửa tự do cho khán giả và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TrueVisions Now (Thái Lan).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã hội quân trở lại và tập luyện tại TPHCM từ 18-1. Tại giải lần đầu tiên tổ chức tại Thái Lan vào năm 2024, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành ngôi vô địch sau khi thắng Thái Lan 2-1 ở trận chung kết.

CAO TƯỜNG