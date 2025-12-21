Haaland vượt mặt Ronaldo, giúp Man City tăng tốc ở tốp đầu

Erling Haaland ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 3-0 trước West Ham, giúp Manchester City lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, trong lúc bản thân anh đã vượt qua kỷ lục ghi bàn của Ronaldo.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Erling Haaland

Arsenal có thể giành lại vị trí đầu bảng trước Giáng sinh khi họ làm khách trên sân của Everton sau đó, nhưng Man City đã gia tăng áp lực lên Pháo thủ với chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Hammers lo sợ một trận thua đậm khi Haaland ghi bàn chỉ sau 5 phút. Alphonse Areola đã cản phá cú sút đầu tiên của cầu thủ người Na Uy trước khi bóng bật ra thuận lợi cho Haaland dứt điểm vào góc cao khung thành.

Bàn thắng đó giúp Haaland bắt kịp kỷ lục ghi 103 bàn ở Premier League của Cristiano Ronaldo. Nhưng Haaland không dừng lại ở đó, anh kiến ​​tạo cho bàn thắng thứ hai của Man City ngay trước giờ nghỉ giải lao, giúp Tijjani Reijnders ghi bàn thắng đầu tiên của mình trên sân Etihad. West Ham bỏ lỡ một số cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn một bàn trong những phút đầu hiệp hai, và vẫn đang nằm trong khu vực xuống hạng.

Ngược lại, Haaland đã rất sắc sảo khi nâng tỷ số lên 3-0 khi bóng đến chân anh ở phút thứ 79. Đó là bàn thắng thứ 104 của anh sau 114 trận Premier League (vượt xa CR7 với 103 bàn sau 236 trận), cũng là bàn thắng thứ 38 của anh mùa này cho CLB và đội tuyển Na Uy.

Sau trận đấu, huyền thoại Manchester City Shaun Wright-Phillips nhận xét: "Manchester City không cần phải làm nhiều để dẫn trước 3-0. West Ham đã tạo điều kiện rất dễ dàng cho họ, nhưng những cơ hội họ tạo ra, họ đều tận dụng được. Sau đó, họ chơi đùa với West Ham, đội bóng không tỏ ra quyết liệt hay cố gắng gây khó khăn cho họ. City hoàn toàn có thể tăng tốc nếu cần".

Kết quả các trận còn lại

Wolves – Brentford 0-2: Wolves vẫn chưa có chiến thắng nào mùa này và đang trên đà ghi tên mình vào sách kỷ lục là đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League. Keane Lewis-Potter ghi cả hai bàn thắng giúp Brentford giành chiến thắng 2-0 trên sân Molineux, qua đó nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng lên 10 điểm.

Bournemouth – Burnley 1-1: Burnley chấm dứt chuỗi bảy trận thua liên tiếp khi bàn thắng ở phút 90 của Armando Broja giúp họ giành được trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth.

Antoine Semenyo, cầu thủ đang được nhiều CLB săn đón đã mở tỷ số, nhưng Bournemouth hiện đã trải qua tám trận không thắng. Sunderland vươn lên vị trí thứ 5 sau trận hòa 0-0 trên sân Brighton.

Tottenham - Liverpool 1-2: Alexander Isak mở tỷ số phút 56 trước khi Ekitike nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó. Dù chơi với 10 người từ phút 33 sau chiếc thẻ đỏ của Simone, Tottenham vẫn thu ngắn cách biệt phút 83 nhờ công Richarlison. Những nỗ lực cuối trận chỉ khiến Tottenham rời sân với 10 người khi trung vệ Romero lãnh thẻ đỏ phút 93.

HOÀNG HÀ