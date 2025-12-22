Bruno Fernandes nghỉ thi đấu “một thời gian” vì chấn thương

Bruno Fernandes dính chấn thương trong trận thua 1-2 của Man.United trước Aston Villa.

Fernandes dường như bị đau ở gân kheo vào cuối hiệp một tại Villa Park. Anh tiếp tục thi đấu đến hết hiệp một, nhưng cuối cùng được thay thế bởi Lisandro Martinez. “Tôi nghĩ đó là chấn thương mô mềm, vì vậy sẽ mất một thời gian”, Amorim nói. “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bỏ lỡ một vài trận đấu, tôi không chắc chắn nên hãy chờ xem. Bạn không bao giờ kiểm soát được những điều này nên chúng ta sẽ xem. Cậu ấy là người luôn có thể lực tốt nên có thể hồi phục khá tốt, nhưng tôi không biết”.

Việc mất Fernandes sẽ là một cú sốc lớn đối với Amorim, người hiện đang thiếu vắng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui khi họ đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Các trung vệ Matthijs de Ligt và Harry Maguire đều đang chấn thương, trong khi Kobbie Mainoo rút khỏi đội hình thi đấu với Aston Villa vào phút chót sau khi gặp vấn đề về bắp chân trong buổi tập. Do thiếu các lựa chọn khác, Amorim buộc phải trao cơ hội ra mắt đội một cho 2 cầu thủ 18 tuổi Jack Fletcher và Shea Lacey tại Villa Park.

“Tôi nghĩ Fernandes sẽ không thi đấu trong vài trận tới, nhưng chúng ta hãy chờ xem”, Amorim nói thêm. “Năm ngoái chúng tôi cũng gặp tình huống tương tự nên điều này sẽ không làm chúng tôi gục ngã, mà sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ trẻ đã chơi tốt hôm nay, và chúng ta phải làm việc với những cầu thủ hiện có, không có lý do bào chữa, và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo”.

Dấu hiệu hồi sinh về phong độ của Man.United xem ra quá ngắn ngủi với HLV Ruben Amorim.

Trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ là gặp Newcastle tại Old Trafford vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), và nếu Fernandes vắng mặt, đây sẽ chỉ là lần thứ 3 anh phải ngồi ngoài vì chấn thương hoặc bệnh tật kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon vào tháng 1-2020. Trước đó Fernandes đã bỏ lỡ một trận đấu vì cúm vào tháng 3-2022, và 2 trận đấu vì chấn thương đầu gối vào tháng 5-2024.

“Đó là một tổn thất lớn”, hậu vệ Diogo Dalot nói. “Chúng tôi không biết mức độ nghiêm trọng nhưng việc anh ấy phải rời sân cho thấy anh ấy mạnh mẽ như thế nào. Hy vọng là không quá tệ và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng anh ấy trong các trận đấu tiếp theo. Đây là thời điểm cơ hội đến với các cầu thủ khác và là lúc bạn cần phải thể hiện bản thân xứng đáng có mặt trong đội hình. Tôi nghĩ đó là cách mà các cầu thủ được trao cơ hội nên nhìn nhận. Chúng ta là Man.United và chúng ta phải tìm cách để giành chiến thắng”.

LINH SƠN