Davis Cup Finals 2025: Flavio Cobolli giành chiến thắng kinh điển, đưa ĐKVĐ Italy quay lại chung kết

Không có Jannik Sinner hay Lorenzo Musetti, tuyển Italy vẫn còn rất nhiều các tài năng như: Matteo Berrettini (hạng 56 ATP), và đặc biệt là Favio Cobolli (xếp hạng 22 ATP) tỏa sáng ngay tại đấu trường Davis Cup Finals 2025.

Cobolli ăn mừng chiến thắng đầy hoang dại

Tay vợt mới 23 tuổi quê ở Florence, người từng thua Novak Djokovic tại tứ kết Wimbledon hồi tháng 7, đã chơi đầy sảng khoái khi đánh bại Người hùng của tuyển Bỉ là Zizou Berge với chiến thắng có điểm số đầy kịch tính là 6-3, 6-7 (5-7) và 7-6 (17-15).

Trong đó, riêng điểm số của loạt đánh tie-break trong ván đấu quyết định là 17-15 cũng đã nói lên chất “kinh điển” đầy kịch tính. Theo các chuyên gia, loạt tie-break chứng kiến Cobolli thắng chung cuộc là hay nhất trong lịch sử các tie-break của Davis Cup!

Trước đó thì, Berrettini đã “lĩnh ấn tiên phong” giành chiến thắng mở màn với điểm số rõ ràng: 6-3, và 6-4 trước Raphael Colligno; qua đó, giúp Đương kim vô địch giải đấu (cũng là Nhà vô địch của 2 mùa giải gần đây nhất) vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0...

Chiến thắng sảng khoái 2-0 chỉ sau 2 trận đánh đơn nam đưa đội tuyển Ý hùng mạnh quay trở lại với chung kết Davis Cup Finals. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, tuyển Ý với “nhân tài quần vợt nhiều như lá mùa thu” hiện diện ở trận chung kết Davis Cup Finals.

Trong quá khứ, họ liên tục đánh bại tuyển Australia 2-0 ở trận chung kết Davis Cup Finals 2023 và thắng tuyển Hà Lan cũng cùng tỷ số 2-0 ở trận chung kết Davis Cup Finals 2024. Trong 2 trận thắng này, Sinner đều sắm vai Người hùng với các chiến thắng là 2-0.

Trở lại với thành công của Cobolli, tay vợt sinh năm 2002 đã thắng 31 trận - và để thua 27 trận trước khi đến với Final 8 tại sân Super Tennis Arena (Bologna Fiere). Đây là một mùa giải rất thành công của gã trai rất thần tượng Djokovic và là fan của AS Roma.

Anh đã thắng cả 2 danh hiệu đầu tay chỉ trong mùa giải năm nay: Đăng quang ngôi vô địch tại Tiriac Open (Bucharest - Romania) sau 4 trận toàn thắng và rồi lên ngôi ở Hamburg Open (giải ATP 500) sau 5 trận toàn thắng, trong đó thắng cả Andrey Rublev tại chung kết.

Cobolli đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trận đấu dài 3 giờ 5 phút. Anh phải cứu đến 7 nguy cơ thua match-point và buộc phải đánh tới điểm số thứ 17 ở trong loạt tie-break có đến 32 điểm mới giành được chiến thắng cuối cùng cực kỳ nghẹt thở.

Tay vợt xé toạc áo đấu để ăn mừng sau loạt tie-break dài thứ 6 trong lịch sử Davis Cup chia sẻ đầy hạnh phúc: “Tôi đã hỏi đội của mình, điểm số trong loạt tie-break cuối cùng là bao nhiêu, vì chính bản thân của tôi cũng không biết, tôi cũng không nhớ”.

“Tôi thắng trận đấu này vì tôi đã tin tưởng vào bản thân mình trong suốt 3 giờ đồng hồ ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình đã có một thái độ tuyệt vời trong suốt trận đấu. Giờ đây tôi hơi mệt mỏi, nhưng tôi đã sẵn sàng để hồi phục thật tốt cho trận chung kết!”.

Đội trưởng của tuyển Ý - Filippo Volandri thì tâm sự về trải nghiệm “độc nhất vô nhị”: “Tôi nghĩ trận đấu này chỉ có ở Davis Cup. Chúng tôi đã chứng kiến ​​2 tay vợt xuất sắc chiến đấu vì đất nước. Cả 2 đều đã làm những việc không thể tin được. Chỉ có 1 người giành chiến thắng. Cuối cùng, chúng tôi thành công”.

“Tôi đã nói với Flavio rằng cậu ấy khao khát nhiều hơn. Tôi không biết điều đó có đúng hay không. Cuối cùng, đây là chuyện không thể tin được. Tôi thực sự quá tự hào về Flavio, tất nhiên là tự hào cả về Matteo nữa. Cả đội tuyển Ý đều mang lại cho tôi tự hào”

“Chính đám đông khán giả nhà hiện diện tại Bologna đã tạo nên sự khác biệt vào những giây phút cuối. Chúng tôi đã có khoảng 10.500 khán giả đến sân cổ vũ đội tuyển, thúc đẩy các tay vợt chúng tôi vượt qua giới hạn vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua giới hạn rồi”.

Chủ nhật này, tuyển Ý sẽ đối mặt với tuyển Tây Ban Nha hoặc là tuyển Đức để tranh chấp ngôi vô địch. Nếu đăng quang, Ý sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên - giành 3 ngôi vô địch Davis Cup liên tiếp kể từ năm 1971 (khi Challenge Round bị bãi bỏ). Lịch sử đón chờ.

Đ.Hg.