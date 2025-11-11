Jannik Sinner - ATP Finals, Davis Cup và mối liên hệ với đất nước Italy

Chiến thắng mở màn của Jannik Sinner - Tay vợt số 1 thế giới và cũng là “Đứa con cưng” tại ATP Finals 2025 ở Inalpi Arena (Turin) là cách để gã trai 24 tuổi quê ở Innichen tranh đoạt lại tình yêu từ các CĐV nước nhà, sau tranh cãi rút lui khỏi Davis Cup Finals.

Khoảnh khắc Sinner vô địch ATP Finals 2025 là niềm tự hào của cả Italy

Chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu trước Felix Auger-Aliassime, với sự chứng kiến của cô bạn gái mới Laila Hasanovic, đã khiến cho Sinner nhận được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ từ đám đông hơn 15 ngàn người Ý, là những người rất thần tượng “đứa con cưng đồng hương”.

Kết quả này cũng giúp anh giảm tải bớt áp lực sau khi bị chỉ trích nặng nề, bởi vì hành động rút lui khỏi màu áo Đội tuyển quốc gia tại Davis Cup Finals 2025 (sẽ khai diễn vào đầu tuần sau) - nơi tuyển Ý sẽ đối đầu với lại tuyển Áo trong trận đấu rất quan trọng ở vòng tứ kết.

Sự rút lui của Sinner, để nghỉ ngơi sau một mùa giải căng (dù anh đã không ra sân chơi quá nhiều ở trong năm nay), vốn dĩ rất hợp lý mà lại bị Huyền thoại Nicola Pietrangeli (2 lần vô địch Roland Garros, 2 lần đưa Ý lọt vào trận chung kết Davis Cup) miêu tả giống như là: “Một cú tát vào mặt của thể thao Italy”.

Do vậy, Sinner dù muốn hay không, là vô tình hay hữu ý, đang phải “sử dụng” ATP Finals 2025 như là nơi giành lại yêu mến từ khán giả quê nhà. Anh chia sẻ sau trận thắng thứ 6 liên tiếp chỉ sau 2 ván đấu tại giải tổng kết cuối mùa dành cho 8 tay vợt hay nhất trong năm...

“Đất nước này đã cho tôi quá nhiều, thật sự như vậy. Tôi đại diện cho nước Ý, đó luôn là một vinh dự lớn lao, thật tuyệt vời khi được đền đáp trở lại. Sân đấu này là một địa điểm rất tuyệt vời để thi đấu trước đám đông CĐV nước nhà. Được chứng kiến khán đài chật cứng toàn khán giả, cảm giác thật sự vô cùng tuyệt diệu”, Sinner cho biết.

Từng bước trỗi dậy như là Tay vợt số 1 sau thời của Roger Federer, rồi Rafael Nadal và cả Novak Djokovic, cạnh tranh với Carlos Alcaraz để tạo ra một “cặp đôi kình địch truyền kỳ theo kiểu mới” - Sinner đang là Người anh hùng của thể thao Italy, là Niềm hy vọng số 1 của nước Ý.

Đó là lý do, mọi hành động - phong độ - lịch đấu - ước muốn cá nhân của anh, giờ đây phải đại diện cho cả đất nước hình chiếc ủng. Người ta phiền muộn khi anh rút lui khỏi Davis Cup cũng không sai, nhưng đòi hỏi gì - khi anh đã giúp đội nhà giành ngôi vô địch 2 lần liền?

Đây là thành tích ngay cả Huyền thoại Pietrangeli cũng “vô phúc thụ hưởng”, thì ông lấy cái gì để chỉ trích quá nặng nề về Sinner. Với tay vợt số 1 thế giới, điều anh cần làm là giành ngôi vô địch ATP Finals lần nữa để nối gót Federer và Djokovic, rồi nghỉ ngơi thật sâu chuẩn bị cho mùa giải năm sau, nơi anh sẽ bảo vệ danh hiệu Australian Open.

“Suy cho cùng, tôi là một tay vợt và tôi muốn thể hiện tốt nhất có thể tại ATP Tour. Nhưng, tôi cũng rất thích thú khi được thi đấu ở mặt sân cứng trong nhà. Thật tuyệt vời, tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Tôi rất vui vì giờ đây mình đã thể hiện được một phong độ quần vợt tốt. Nếu có thể, bạn biết đấy, đó là ưu tiên hàng đầu của tôi”.

Đ.Hg.