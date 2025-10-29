Paris Masters 2025: Valentin Vacherot tiếp diễn hành trình kỳ diệu, sẽ tái đấu anh họ Arthur Rinderknech

Như chưa hề phải dừng lại, chuyến hành trình kỳ diệu của tay vợt người Monaco - Valentin Vacherot, bắt nguồn từ Thượng Hải lại tiếp diễn ở Paris. Chàng trai hiện đang xếp hạng 40 thế giới vừa đánh bại Jiri Lehecka (CH Czech, hạng 18 ATP) 6-1, 6-3 để có trận tái đấu với Arthur Rinderknech.

Vacherot lại khiến mọi người mộng mơ...

Chỉ vài tuần sau khi đối mặt nhau trong trận đấu chung kết Shanghai Masters, trận “đại chiến 2 anh em họ”, Vacherot và Rinderknech sẽ tái ngộ ở vòng 2 của Paris Masters 2025, giải đấu mà cả 2 anh em họ này đều được hưởng suất wild-card.

Trong khi, Rinderknech giành chiến thắng khá chật vật là 7-6 (7-5), và 7-6 (7-4) trước Fabian Marozsan (Hungary, hạng 48 ATP), Vacherot chỉ mất có 54 phút để mang đến cho Lehecka... thất bại thất bại lớn nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

"Tôi như vẫn đang sống trong một câu chuyện cổ tích... và đó là lý do tại sao tôi chơi rất tốt, tôi đang tận hưởng từng giây phút của mình”, Vacherot có chia sẻ khi khán giả vẫn chỉ thấy hình bóng kỳ diệu của một gã trai hạng 204 thế giới ngày nào.

Đây là trận thắng đầu tiên của tay vợt sinh ngày 16-11-1998 (năm nay chỉ mới 26 tuổi), tại Roquebrune-Cap-Martin kể từ ngôi vô địch của cuộc đời nơi “Bến Thượng Hải”. Trước đó thì, anh để thua Taylor Fritz (Mỹ) 6-4, 6-7 (5-7), và 5-7 ở Basel (Thụy Sỹ)...

Tính đến thời điểm này, Vacherot đã thắng 10/11 trận đấu gần đây ở ATP Tour, bao gồm cả 2 chiến thắng tại vòng loại của Shanghai Masters ở trong quá khứ. Đây là chuỗi thành tích rất là ấn tượng với một tay vợt có xuất phát điểm thấp như anh.

Rinderknech, khi nói về người em họ của mình, có đùa rằng: “Lần này, tôi mới là người đầu tiên bước ra sân đấu, còn Vacherot lại phải nối gót theo sau. Tôi thích cái cục diện này hơn bởi vì những gì đã xảy ra ở Thượng Hải thật sự rất mệt mỏi”.

Ý của tay vợt hiện xếp hạng 29 thế giới người Pháp, anh thích với diễn biến tại Paris Masters hơn là tại Thượng Hải, địa điểm mà Vacherot ra sân ngày hôm trước, giành chiến thắng, gián tiếp tạo ra áp lực cho anh khi anh chỉ ra sân vào ngày thi đấu hôm sau.

Trong khi đó, Vacherot đánh giá rất cao màn trình diễn đáng tự hào của anh họ Rinderknech trước Marozsan: "Trận đấu với Fabian thật sự rất khó khăn... Tôi rất phấn khích vì khán giả, vì gia đình. Còn giờ, chúng tôi sẽ lại được tận hưởng trận đấu này một lần nữa".

Như để mọi diễn biến thêm kịch tính, người thắng trong cặp đấu “đại chiến 2 anh em họ” sẽ diễn ra vào chiều mai, thứ Tư 29-10-2025, được “thưởng” tấm vé vào vòng 3, rất có thể sẽ có suất đối đầu với lại Đương kim số 1 thế giới Carlos Alcaraz.

Các kết quả đáng chú ý khác

Felix Auger-Aliassime(Canada) - Francisco Comesama (Argentina) 6-7 (2-7), 6-3, và 6-3

Gabriel Diallo (Canada) – Tallon Griekspoon (Hà Lan) 6-3, 6-4

Corentin Moutet (Pháp) - Reilly Opelka (Mỹ) 3-6, 7-5, 6-1

Dannil Medvedev (Nga) - Jaime Munar (Tây Ban Nha) 6-1, 6-3

Đ.Hg.