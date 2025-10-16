Bạn gái Valentin Vacherot tiết lộ thêm về chuyến hành trình “cổ tích” của tay vợt Monaco

Tự bản thân chuyến hành trình đăng quang ngôi vô địch Shanghai Masters 2025 của Valentin Vacherot vốn đã đẹp như “câu chuyện cổ tích Trung Quốc”, nhưng dưới những tiết lộ của cô bạn gái anh này - Emily Snyder, mọi thứ còn “siêu thực” hơn.

Vacherot hôn bạn gái trong buổi lễ trao giải

Chưa bao giờ trong lịch sử Masters 1000 của ATP, một tay vợt có thứ hạng thấp như Vacherot, lại giành được danh hiệu. Tay vợt 26 tuổi này chỉ giành được 1 chiến thắng tại ATP Tour trước giải đấu và ở vòng loại thứ 2, anh chỉ cách thất bại trước Liam Draxil có 2 điểm.

Bạn gái của Vacherot, cô Snyder, vừa có những trả lời giải thích rằng đằng sau hậu trường, vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc thú vị khác - khiến “chuyến hành trình như là phim điện ảnh” của tay vợt người Monaco kém tiếng này (giờ thì, anh đã quá nổi tiếng rồi) càng thêm nhiều hấp dẫn.

Mọi chuyện bắt đầu tại Wimbledon, nơi Vacherot bị ngã trên mặt sân cỏ trong vòng loại đầu tiên khi đối đầu với lại đối thủ Hamish Stewart, và buộc phải bỏ cuộc ở ván đấu thứ 2. Vào thời điểm đó, người ta lo ngại rằng, anh đã bị chấn thương nặng rách dây chằng chéo trước.

Nhưng rồi, Vacherot đã có thể trở lại thi đấu chỉ 1 tháng sau đó, anh đã tham gia một số giải đấu ATP Challenger Tour (có tính điểm xếp hạng với ATP Tour, nhưng ngôi vô địch không được tính), bao gồm một giải đấu tại Học viện Rafa Nadal do Movistar tổ chức vào cuối tháng 8.

Thời điểm đó, cô Snyder nhắn tin cho một trong những người bạn thân nhất của Vacherot về sự tiến bộ của anh, để rồi những lời nhắn của cô và của chính Vacherot đã trở thành “lời tiên tri khó tin”: “Thượng Hải không biết điều gì sắp xảy ra. anh ấy sẽ vào tứ kết ở Thượng Hải”.

Thực chất, Snyder cũng không hề biết điều gì sắp xảy ra. Cô thậm chí còn chưa biết là có thể cùng đội bay đến Trung Quốc hay không, bởi ban đầu, Vacherot không đủ điều kiện tham dự vòng loại. Nhưng khi họ đến đó, một trong những chuỗi trận khó tin nhất trong lịch sử quần vợt chuyên nghiệp được khởi động.

Sau khi kịch chiến vượt qua vòng loại, Vacherot gia nhập vòng đấu chính cùng với người anh em họ Arthur Rinderknech. Vacherot luôn thi đấu trước 1 ngày. Những ngày Rinderknech chơi, Vacherot - và đội của anh sẽ ngồi ở trong khu vực của tay vợt Pháp. Nhóm này bao gồm HLV và cũng anh trai cùng cha khác mẹ Rinderknech - Benjamin Balleret.

“Chúng tôi thường đi xem các trận đấu của Arthur. Khi kết thúc, chúng tôi hay cùng nhau đến một nhà hàng Ý. Vì Arthur thì chỉ đi cùng với một người bạn khác”, Snyder kể lại, “Ở trong nhiều trận đấu khác, Ben sẽ đến, anh ấy ngồi và gần như đảm nhận công việc HLV cho Arthur vậy.”

Ngày 2-10-2025, khi Vacherot chuẩn bị đối đầu với Hạt giống số 14 Alexander Bublik, anh đã cùng Snyder đến Vườn Dự Viên, một khu vực tuyệt đẹp để mua sắm vào buổi tối. Họ đi ăn tối và sau đó đến khu vực gần Bến Thượng Hải. Lúc đó là Tuần lễ Vàng tại Trung Quốc, nên đường phố rất đông người và rất khó tìm được taxi.

Cách duy nhất họ có thể trả tiền là quét mã điện thoại Vacherot, lúc này pin đã giảm xuống còn 5%. Cuối cùng, khi họ quay lại khách sạn, nó chỉ còn 1%. Đó là khoảnh khắc thở phào. Ngày hôm sau, Vacherot đã làm Bublik bất ngờ và giải đấu đột phá của anh càng trở nên nổi tiếng. Tay vợt số 204 thế giới đang chơi ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

“Cứ mỗi đêm, chúng tôi đều quay trở về khách sạn, rồi cả 2 chỉ đứng đó nhìn nhau và đột nhiên cười phá lên”, cô Snyder chia sẻ câu chuyện có ít người biết đầy thú vị - hài hước. “Chúng tôi cứ tự hỏi bản thân rằng: “Liệu mình đang mơ à? Đây có phải đời thực hay không vậy?”.

Cùng lúc đó, Snyder phải đối mặt với một tình huống khó xử. Visa quá cảnh của cô chỉ có hiệu lực trong 10 ngày và cô đã lên kế hoạch đến thăm một người bạn ở Singapore. Nhưng mà khi Vacherot tiếp tục tiến sâu, Snyder liên tục hủy chuyến bay - đến khi anh đánh bại Tallon Griekspoor ở vòng 4. Lúc đó, cô cần phải rời khỏi Trung Quốc một buổi tối.

“Lúc 4 giờ sáng sau khi anh ấy đánh bại Griekspoor, chúng tôi đang ngồi đó thì anh ấy nói rằng là: “Được rồi, chúng ta phải đi máy bay thôi. Chúng ta sẽ phải tìm ra một nơi để bay đến. Nơi nào rẻ nhất? Nơi nào gần nhất?”, Snyder nhớ lại câu chuyện hạnh phúc kỳ lạ của cô.

“Nhưng thành thật mà nói thì, ở một mức độ nào đó, mấy thứ này đã trở thành một thói quen đến mức nó đã diễn ra quá thường xuyên, đến mức tôi cứ phải suy đi nghĩ lại rằng là: “Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đặt chuyến bay nào?”, Snyder kể về cảm giác sau mỗi trận đấu.

“Bởi vì hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải đổi chuyến bay hoặc là đặt một chuyến bay mới. Và anh ấy khá bình tĩnh trong những tình huống đó. Anh ấy không thực sự hoảng loạn. Chỉ có tôi mới là người cảm thấy hoảng loạn hơn cả mà thôi”, Synder vừa kể vừa cười rất vui.

Cuối cùng, Snyder cũng đã bay đến Osaka nghỉ qua đêm và sáng sớm hôm sau dậy sớm để trở về Trung Quốc. Sau khi bay về, cô gần như không đủ thời gian để đến sân đấu ủng hộ cho trận đấu tứ kết chống lại Holger Rune. Và lại thêm một ngày nữa, lại một chiến thắng nữa cho câu chuyện “cổ tích” của tay vợt “yếm thế nhất” mùa giải.

“Tôi nghĩ rằng, điều hẳn đã giúp ích trong suốt thời gian tuyệt vời vừa qua tại Thượng Hải. Đó là vượt qua từng trận đấu một. Tôi luôn hỏi anh ấy mỗi khi chúng tôi xem người khác thi đấu, tôi vẫn thường hỏi rằng là: “Điều gì đang diễn ra trong đầu anh ngay vào lúc này vậy?”.

Snyder kể: “Và anh ấy nói bất cứ lúc nào, ở trong bất kỳ trận đấu nào, anh ấy thường nói rằng nếu anh ấy thắng, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy căng thẳng hơn do phải duy trì lợi thế dẫn điểm, hơn là điều ngược lại. Anh ấy nói: “Bạn không có gì để mất nếu bị dẫn điểm, nhưng đang dẫn trước, thì có lẽ sẽ có nhiều áp lực hơn một chút, căng thẳng hơn một chút”.

Đó là kiểu tâm lý rất là phù hợp với giải đấu của Vacherot. Anh ấy đã thua ván đầu tiên trong 6/9 trận đấu của mình tại Thượng Hải, nhưng cuối cùng thì, anh đều giành lấy chiến thắng chung cuộc. “Trong thời gian đó, Val luôn tự nhủ: “Mình chẳng còn gì để mất. Đã đi được đến đây rồi, tại sao giờ lại phải dừng lại chứ?”, Snyder nhớ lại.

Vacherot chưa bao giờ dừng lại, không bao giờ. Anh đã làm nên lịch sử tại Thượng Hải. Mặc dù là, cả anh và Snyder đều không biết điều đó vào thời điểm trước khi chuyện lớn xảy ra, nhưng cả 3 đều rất mê tín trong suốt giải đấu. Ngay sau chung kết, Snyder nói với Vacherot rằng cô chỉ sử dụng cùng một nhà vệ sinh mỗi ngày để tránh thay đổi vận may.

“Sau đó, anh ấy cũng kể với tôi: “Tôi không đùa đâu, anh chỉ sử dụng cùng một vòi sen mỗi ngày, 2 lần một ngày, cùng một vòi sen. Trên những chuyến xe đến và đi từ khách sạn, tôi, HLV của anh ấy, tất cả chúng tôi đều ngồi đúng một chỗ. Chúng tôi từ chối đổi chỗ. Chúng tôi kiểu: “Được rồi, thói quen đang hiệu quả, chúng ta sẽ không thay đổi gì cả”.

Mọi thứ chắc chắn đều có hiệu quả. Họ trở về nhà ở Monte Carlo vào hôm thứ Hai rồi, hơn 3 năm sau khi họ gặp nhau tại một quán bar ở Monaco hồi mùa Hè 2022. Snyder đang du học ở Barcelona (cô theo học Đại học Bắc Carolina) - khi cô có chuyến đi cuối tuần đến Monaco.

Còn Vacherot chỉ vô tình có mặt ở quán bar vào tối hôm đó bởi vì anh bị chấn thương không thể thi đấu, thời điểm đó anh đang vật lộn với vết nứt xương do áp lực nặng ở bàn chân. Cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành duyên nợ “trăm năm”, và Thượng Hải là nơi tình yêu thăng hoa...

Khi họ xuống sân bay địa phương, các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết nhất của Vacherot từ thời trung học đã khiến anh bất ngờ. Thứ Ba, khi họ đi ăn trưa, có 3 người đã chặn Vacherot lại sau khi chứng kiến ​​những gì anh đã làm được ở Thượng Hải. Thêm cả buổi lễ kỷ niệm tại CLB Đồng quê Monte-Carlo, Hoàng tử Albert II cũng đến tham dự.

Ngay cả bây giờ khi chúng tôi trở lại, tôi không nghĩ chúng tôi hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã thực sự xảy ra. Và rõ ràng, việc đó còn xảy ra với cả anh họ của anh ấy nữa, càng khiến mọi chuyện trở nên điên rồ hơn. Suốt thời gian đó, mọi thứ cứ lặp đi - lặp lại như thường lệ. Val đáng lẽ phải chơi 5 trận đấu hệ Challengers sau Thượng Hải, nhưng giờ thì không”.

Đ.Hg.