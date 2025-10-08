Shanghai Masters 2025: Anh em họ Arthur Rinderknech - Valentin Vacherot đồng loạt vào tứ kết

Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP) nói đùa rằng, các nhóm WhatsApp của gia đình anh đã trở nên “rộn ràng hơn” - sau khi anh cùng người anh họ Valentin Vacherot (Moncaco, hạng 204 ATP) đồng loạt lọt vào tứ kết của giải Shanghai Masters 2025!

Rinderknech loại Lehecka

Hai anh em họ ít người biết đến này - đều sở hữu những màn trình diễn xuất sắc rất khó tin trước các tay vợt hạt giống tại Thượng Hải, trong đó bao gồm cả việc Rinderknech bất ngờ đánh bại Tay vợt hạng 3 thế giới người Đức gốc Nga là Alexander Zverev vào hôm thứ Hai...

Trong một kết quả mới nhất diễn ra chiều hôm nay, thứ Tư ngày 8-10-2025, Rinderknech vừa mới hạ gục tiếp Hạt giống số 15 của giải đấu tại Trung Quốc - tay vợt người CH Czech là Jiri Lehecka với điểm số 6-3, 7-6 (7-5). Rinderknech lần đầu lọt vào tứ kết hệ giải Masters 1.000.

“Các nhóm WhatsApp của gia đình chúng tôi chắc chắn đang rất là sôi động - ở trong vài ngày qua”, Rinderknech cười cười - trả lời phỏng vấn họp báo, “Thật sự rất tuyệt khi được đoàn tụ với tất cả gia đình. Mọi người đều đang dõi theo nhau. Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời”.

Rinderknech và Vacherot từng theo học tại Đại học Texas A&M. Rinderknech chia sẻ: “Tôi có nói với anh ấy rằng, cần phải đi theo tôi... Tôi đã tuyển mộ anh ấy”. Sau khi vượt qua Lehecka ở trong loạt tiebreak của ván 2 và giành chiến thắng chung cuộc, Rinderknech viết lên ống kính máy quay: “Tôi sẽ theo chân anh nhé, Val”.

Anh em họ Vacherot và Rinderknech

Niềm tự hào của gia đình 2 anh em họ này càng gia tăng, khi người ta biết rằng là, Vacherot hiện đang được huấn luyện bởi người anh trai cùng mẹ khác cha: Benjamin Balleret. Mùa giải trước của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, và anh phải vượt qua vòng loại để vào được vòng đấu chính thức tại giải đấu Thượng Hải.

Trước đó, hôm thứ Ba, Vacherot đã nghẹn ngào suýt khóc - sau khi đánh bại Hạt giống số 27 Tallon Griekspoor (Hà Lan) và chia sẻ: “Hiện có quá nhiều cảm xúc khi nghĩ về những khoảnh khắc khó khăn, mà chính bản thân của tôi đã từng trải qua trong mùa giải năm ngoái”.

“Chỉ được chia sẻ điều đó với HLV, người anh trai và bạn gái của tôi - thật là không thể tin được, và tôi đang trải qua một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình ngay lúc này”, Vacherot nói khi đang trải nghiệm thành tích tốt nhất trong sự nghiệp quần vợt của anh.

Rinderknech thì cho biết rằng anh “vẫn luôn biết Val - có khả năng làm được những gì”: “Điều khó khăn nhất là sắp xếp được mọi thứ một cách hoàn hảo... Và đó là điều ấy đang làm. Tôi không hề ngạc nhiên. Tôi thực sự vui và hạnh phúc cho anh ấy, cũng như là cho Benjamin nữa... đó là công lao của cả 2 con người”.

Ở tứ kết, Vacherot (người từng thắng Lý Hoàng Nam ở Nonthaburi Challenger 2022 để giành danh hiệu Challenger đầu tay, hiện anh vẫn chưa có danh hiệu đẳng cấp ATP Tour nào) đối đầu Holger Rune (Đan Mạch, hạng 11 ATP). Trong khi, đối thủ của Rinderknech tại vòng đấu bát cường là Felix Auger Aliassime (Canada, hạng 13 ATP).

*Trong trận đấu muộn nhất tối thứ Tư, Daniil Medvedev (Nga, hạng 18 ATP) đã có màn trình diễn "già đời" để vượt qua đối thủ người Mỹ gốc Việt - là Learner Tien (hạng 36 ATP) với điểm số sát sao 7-6 (8-6), 6-7 (1-7), và 6-4. Sau khi thắng ván mở màn, Medvedev đánh mất lợi thế ở cuối ván 2, với một cẳng chân hầu như không thể di chuyển, để thua ở loạt tie-break.

Tuy vậy, trong ván quyết định, Medvedev không còn biểu hiện của đau chân, anh cũng thôi các hành động phàn nàn và tập trung thi đấu. Tay vợt người Nga tận dụng break-point ở game đấu thứ 9 và vượt lên dẫn trước 5-4. Đến game thứ 10, anh cầm giao bóng giành luôn chiến thắng chung cuộc 6-4 và suất cuối vào tứ kết.

Đ.Hg.