Shanghai Masters 2025: Arthur Rinderknech đánh bại Alexander Zverev lần thứ 2, đoạt vé vòng 4

Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP) tiếp tục thể hiện ưu thế kỳ lạ - khi đối đầu Tay vợt xếp hạng 3 thế giới người Đức Alexander Zverev. Rinderknech vừa đánh bại đối thủ lần thứ 2 liên tiếp với chiến thắng ngược dòng có điểm số 4-6, 6-3, 6-2 ở vòng 3 Shanghai Masters.

Rinderknech giành vé vòng 4

Trước đó, gã trai 30 tuổi quê ở Gassin cũng đã đánh bại đối thủ người Đức gốc Nga sau 5 ván đấu kịch tính ở Wimbledon hồi giữa năm nay. Có vẻ như là, sau những phát ngôn chỉ trích BTC các giải đấu vì thiên vị Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, Zverev đang phải “trả giá”.

Đối đầu với Zverev lần thứ 2 ở trong sự nghiệp, Rinderknech tiếp tục thể hiện tinh thần cứng cỏi của mình. Sau đánh mất ván đấu mở màn, Rinderknech đã thắng 24 trong số 29 điểm trên lưới ở các ván 2 - và ván 3. Trông anh có vẻ tươi tắn hơn ở ván quyết định, trong khi Zverev thường xuyên cúi gập người giữa các điểm số...

Với kết quả thế này, Rinderknech đã lọt vào vòng 4 giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 thứ 3 trong sự nghiệp của mình và đã đạt cột mốc 23 trận thắng chỉ tính trong mùa giải 2025. Đó cũng là thành tích tốt nhất của anh sau 8 năm lăn lộn ở đấu trường của quần vợt chuyên nghiệp.

“Kết quả này quá lớn lao”, Rinderknech hào hứng chia sẻ sau chiến thắng thứ 3 trước Tốp 10 ATP, “Tôi đã có chiến thắng đầu tiên trước các đối thủ Tốp 5 thế giới tại đấu trường của Grand Slam khi đánh bại Sascha ở Wimbledon, điều đó giờ đây lại xảy ra thêm lần nữa”.

“Tôi nghĩ mình hơi may mắn khi đối đầu với anh ấy, và có thể chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình. Tôi cần phải chơi thứ quần vợt tốt nhất để đánh bại một tay vợt như Sascha, người đã giữ vị trí số 3 trong nhiều năm, một tay vợt ổn định và rất giỏi. Tôi đang rất hạnh phúc!”.

Rinderknech đã tăng 5 bậc - lên vị trí thứ 49 trên Bảng xếp hạng ATP Live của PIF và sẽ đối đầu với Jiri Lehecka, sau khi tay vợt hạng 19 thế giới người CH Czech đánh bại đối thủ Denis Shapovalov (Canada, hạng 24 ATP) với điểm số 6-4 và 6-4 trong một trận vòng 3 khác...

Trong một kết quả cũng rất đáng chú ý, tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien (xếp hạng 36 ATP) vượt qua Cameron Norrie (Anh quốc, hạng 33 ATP) với điểm số 7-6 (7-4), 6-3 để giành quyền vào vòng 4, nơi anh sẽ đối đầu với lại đối thủ người Nga là Dannil Medvedev.

Tien đang có phong độ khá ấn tượng trong giai đoạn cuối của mùa giải 2025. Anh hiện đang thắng 7/8 trận gần đây nhất, vừa lọt đến trận chung kết tại một giải đấu ATP Tour đầu tiên: China Open, và chỉ chịu thua Jannik Sinner trong trận đấu cuối cùng. Sinner thì vừa bỏ cuộc vì chấn thương.

Đ.Hg.