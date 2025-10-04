Shanghai Masters 2025: Alexander Zverev chỉ trích BTC các giải đấu thiên vị Jannik Sinner và Carlos Alcaraz

Tay vợt số 3 thế giới người Đức - Alexander Zverev mới vừa vượt qua nỗi lo chấn thương để đánh bại Valentin Royer (hạng 76 ATP) với điểm số 6-4, 6-4 ở vòng 2 giải Shanghai Masters, nhưng sau đó đã bày tỏ sự không hài lòng với hướng đi của môn thể thao này do các BTC...

Zverev giành vé vào vòng 3

Tay vợt người Đức gốc Nga đã đồng tình với quan điểm của Huyền thoại người Thụy Sỹ - Roger Federer - khi được hỏi về mặt sân khiến tốc độ bóng đi chậm tại Qizhong Forest Sports City Arena. Theo Zverev, BTC cố tình tạo ra mặt sân nảy bóng chậm để tạo ra lợi thế cho các tay vợt hàng đầu như là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz (!??).

Zverev cho biết khi trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu: “Thành thật mà nói, tôi ghét khi mọi thứ cứ là như cũ. Tôi nghĩ BTC giải đấu đang đi theo hướng đó, vì rõ ràng, họ muốn Jannik và Carlos thi đấu tốt ở mọi giải đấu - và đó là điều họ mong muốn!”.

“Ngày nay, bạn có thể chơi gần như giống nhau trên mọi loại mặt sân. Tôi thì không thích điều đó, tôi không thích điều đó. Tôi nghĩ là quần vợt cần những phong cách chơi khác nhau, quần vợt cần một chút đa dạng và tôi nghĩ chúng ta đang thiếu điều đó ngay lúc này”.

Zverev đã phải nhờ nhân viên y tế vào điều trị chấn thương ngón chân ngay trên sân khi cầm giao bóng quyết định trận đấu lúc đang dẫn trước 5-4 ở ván đấu thứ 2. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản anh giành điểm quyết định để lấy suất vào vòng 3.

“Tôi đã tiếp đất bằng ngón chân một cách kỳ lạ, và sau đó tôi gần như - không thể bước nổi một bước nào nữa, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì đã xảy ra”, Zverev có lên tiếng giải thích về tình trạng thực chất chấn thương ngón chân của anh.

“Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu tôi có thể khỏe mạnh trở lại trong phần còn lại của mùa giải năm nay hay là không, bởi vì đây là một thử thách khó khăn, nhưng tôi rất vui vì đã vượt qua được vấn đề”, Zverev nói khi hướng đến trận đấu tiếp theo với lại Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP).

Trước đó, hồi tháng 9, Federer có xuất hiện ở trên podcast “Served With Andy Roddick” trong khuôn khổ Laver Cup, nơi anh cũng chỉ trích BTC các giải đấu vì đã sử dụng tốc độ sân để hỗ trợ cho 2 tay vợt hàng đầu ATP Tour hiện nay là Alcaraz và Sinner.

“Chúng ta không chỉ cần những sân đấu khiến bóng nảy nhanh, mà ở đây điều chúng ta muốn thấy là Alcaraz hoặc Sinner sẽ thể hiện tốt trên những sân đấu nhanh như chớp, sau đó là những trận đấu tương tự trên những sân đấu siêu chậm để xem sự kết hợp này như thế này”, cựu tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam chia sẻ.

“Đó là bởi vì BTC của các giải đấu đã cho phép tốc độ bóng và tốc độ sân đấu về cơ bản là giống nhau ở mỗi tuần. Và đó là lý do tại sao bạn có thể chỉ cần chiến thắng ở các giải Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng, và cứ thế chơi theo cùng một cách”.

Như để “khẳng định” thêm cho quan điểm của Zverev và Federer, Sinner mới vừa “hủy diệt” Daniel Altmaier (Đức, hạng 49 ATP) với điểm số 6-3 ở trong cả 2 ván đấu của trận đấu vốn chỉ dài vỏn vẹn 96 phút đồng hồ có thế một chiều rất rõ ràng.

Với kết quả này, Cựu số 1 thế giới người Ý đã giành vé vào vòng 3 của Shanghai Masters 2025 - nơi anh sẽ đối đầu với Tallon Griekspoor (Hà Lan, hạng 31 ATP). Trong một trận đấu vòng 2 khác thì Griekspoor đã loại Jenson Brooksby (Mỹ, hạng 57 ATP) 6-1, 1-6, 6-1.

*Ở WTA China Open, Amanda Anisimova (Mỹ) sẽ đụng độ Linda Noskova (CH Czech) để tìm ra ai sẽ là nhà vô địch mới. Trước đó thì, Ansimova đã xuất sắc đánh bại Đương kim vô địch và cũng là đối thủ đồng hương - cô Coco Gauff với điểm số 6-1 và 6-2.

Đ.Hg.