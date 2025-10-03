China Open 2025: Linda Noskova giành vé bán kết bằng màn trình diễn rực rỡ

Màn trình diễn rực rỡ của Linda Noskova (CH Czech, hạng 27 WTA) đã đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình kỳ diệu của Sonay Kartal (Anh quốc, hạng 81 WTA). Tay vợt mới 20 tuổi có quê ở Vsetin đã đánh bại Kartal với điểm số 6-3, 6-4; qua đó giành vé bán kết WTA China Open 2025.

Noskova lọt vào bán kết

Ở các vòng đấu trước đó, Kartal đã liên tục tạo ra bất ngờ thú vị tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh: Loại tay vợt gốc Nga vừa nhập tịch Australia - cô Daria Kasatkina 6-3, 6-0; và đặc biệt hơn là mới đánh bại “Tiểu mỹ nhân người Nga” Mirra Andreeva với chiến thắng 7-5, 2-6, và 7-5 ở vòng đấu thứ 4.

Tuy vậy, khi bước đến tứ kết, đẳng cấp và trình độ của trò chơi được đẩy lên một tầm cao... rất mới, nơi Kartal đã không chịu nổi nhiệt khi Noskova tung ra đến 30 cú đánh thắng điểm trực tiếp (30 cú winner) chỉ trong 61 phút tranh tài. Sự khác biệt giữa kẻ thắng và người bại ở đây vốn rất rõ ràng.

Thật ra, Kartal cũng có những khoảnh khắc khá hứa hẹn khi mà cô gái 23 tuổi sinh ra tại London đã bẻ được game cầm giao bóng của đối thủ những 2 lần: Một lần để cân bằng điểm số 3-3 trong ván đấu đầu tiên, còn lại là ở game mở màn của ván đấu thứ 2. Nhưng cuối cùng, cách biệt đã thể hiện.

Sao cũng được, bằng màn trình diễn bảo đảm bỏ túi 140 ngàn Bảng Anh tiền thưởng - sau khi rời khỏi Thủ đô Bắc Kinh, khoản tiền “rủng rỉnh” để cô tái đầu tư cho sự nghiệp đang hiển thị là rất hứa hẹn, Kartal cho thấy cô đủ năng lực để xây dựng một vị trí thường xuyên ở Tốp 50 thế giới.

Nhưng mà nhân vật chính tại đây lại là Noskova. Với chiến thắng trước Kartal, Noskova lọt vào trận bán kết WTA Tour thứ 10 trong sự nghiệp. Cô là tay vợt sinh từ năm 2004 trở đi thứ 3 - sau Coco Gauff (lọt vào bán kết nhánh đấu bên kia) và Diana Shnaider (Nga) lọt vào ít nhất là 10 trận bán kết.

Trước đó, nếu chỉ tính trong mùa giải WTA Tour 2025, Noskova đã lọt đến bán kết giải Bad Homburg Open (thua Jessica Pegula sau 3 ván đấu trên đất Đức), bán kết Prague Open (cô đã thắng Wang Xinyu của Trung Quốc - trước khi để thua đồng hương Marie Bouzkova ở trận đấu chung kết).

Đối thủ của Noskova ở trận bán kết đơn nữ 2 sẽ là tay vợt người Mỹ - cô Jessica Pegula (xếp hạng 7 WTA). Pegula đã đánh bại đối thủ đồng hương là Amanda Anishimova (hạng 17 WTA) ở trong trận tứ kết “nội chiến nước Mỹ” với điểm số ngược dòng đầy ấn tượng là 6-7 (2-7), 6-2 và 6-1 sau 126 phút.

Ở trong quá khứ, Noskova từng đối đầu Pegula đúng 2 lần - và có kết quả khá cân bằng, với 1 trận thắng cùng 1 trận thua. Cô thắng 6-3 và 7-6 (10-8) ở Dubai Championships hồi đầu năm. Tuy nhiên thì, như chúng ta đã biết, Pegula “báo thù” ở Bad Homburg Open. Trong trận đấu thứ 3, sẽ là thế nào?

*Ở Shanghai Masters 2025 đang diễn ra tại Qizhong Forest Sports City Arena, Holger Rune (Đan Mạch, hạng 11 ATP) thể hiện phong độ ấn tượng khi giành vé vào vòng 3 bằng chiến thắng 7-5, 6-4 trước Sebastian Baez (Argentina, hạng 41 ATP). Rune từng thua Baez 3 lần ở trên sân đất nện.

Tuy nhiên, đây là mặt sân cứng tại Thượng Hải, Rune cho thấy là anh có đẳng cấp vượt hơn đối thủ 1 bậc và thi đấu khởi sắc ngay từ đầu, thậm chí còn ứng biến với các tình huống... nhạy cảm ngay từ sớm để tạo ra màn trình diễn khác biệt trên sân đấu. Rune sẽ đấu với Ugo Humbert ở vòng 3.

Đ.Hg.