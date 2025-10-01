China Open 2025: Thắng dễ tay vợt gốc Việt, Jannik Sinner lên ngôi lần thứ 2 giải đơn nam

Dễ dàng thắng Learner Tien (người Mỹ gốc Việt) với điểm số áp đảo 6-2 trong cả 2 ván đấu, Cựu số 1 thế giới Jannik Sinner đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch ATP China Open lần thứ 2 trong sự nghiệp tươi sáng của mình.

Sinner và Tiên trong buổi lễ nhận giải

Ngay sau khi “Đại kình địch” Carlos Alcaraz lên tiếng kêu gọi - bằng ngôi vô địch Japan Open 2025, Sinner đã nhanh chóng đáp lời với chiến thắng chỉ sau vỏn vẹn có 72 phút đồng hồ tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải năm 2020, bộ đôi Số 1 và Số 2 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của ATP cùng giành ngôi vô địch ở các giải đấu trong 1 tuần lễ (Novak Djokovic tại Dubai và Rafael Nadal tại Acapulco hồi 5 năm về trước).

“Đây là một nơi chốn rất, rất đặc biệt đối với tôi”, Sinner chia sẻ ở trong buổi lễ trao cúp vô địch đẳng cấp ATP 500 đầy rẫy nhộn nhịp tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, “Cảm ơn toàn đội đã thấu hiểu và làm việc cùng với tôi suốt tuần vừa qua!”.

“Không phải là tất cả các thành viên đều có mặt ở đây, hy vọng những người còn lại sẽ theo dõi từ quê nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện và cả nỗ lực hơn nữa, rồi xem phần còn lại của mùa giải sẽ ra sao. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ chiếc cúp vô địch này với tất cả các bạn”, Sinner cho biết.

Tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam đã bước vào trận chung kết ATP China Open 2025 - sau chiến thắng khó khăn trước Alex de Minaur ở bán kết ngày hôm qua, trong trận đấu mà anh đã phải vật lộn với các vấn đề về thể lực do đau dạ dày và chỉ giành chiến thắng chung cuộc sau 3 ván đấu khá căng thẳng.

Tuy nhiên, trong trận đấu chung kết, khi đối mặt với Tien lần đầu tiên, Sinner lại không hề có biểu hiện kém thoải mái nào. Anh sớm bắt nhịp trận đấu khi thắng break mở màn và đã sai khiến toàn bộ trận đấu trong những giây phút còn lại.

“Cậu đã thể hiện tài năng của mình trong suốt cả mùa giải”, Sinner nói với tài năng trẻ người Mỹ, “Cứ tiếp tục phát huy. Cậu đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời. Tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải, và dĩ nhiên là cả sự nghiệp của... Hy vọng ta có thể chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc thế này trong tương lai”.

Ở hệ giải dành cho nữ, các cặp đấu tứ kết tiếp theo đã được xác định: Jasmine Paolini (Ý) - Amanda Anishimova (Mỹ), còn Linda Noskova (CH Czech) - Sonay Kartal (Anh quốc, người vừa bất ngờ loại Mirra Andreeva sau 3 ván đấu chiều tối 1-10-2025).

Jannik Sinner đã lên ngôi vô địch ATP China Open lần đầu tiên hồi năm 2023, khi anh đánh bại Daniil Medvedev (Nga) 7-6 (7-2) và 7-6 (7-2) trong trận đấu chung kết. Ở ATP China Open 2024, anh cũng lọt vào chung kết nhưng để thua Carlos Alcaraz với điểm số 7-6 (8-6), 4-6, 6-7 (3-7).

Đ.Hg.