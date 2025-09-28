China Open 2025: Coco Gauff kịch chiến loại Leylah Fernandez, nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu

Đối mặt với Leylah Fernandez (Canada, hạng 25 WTA, Cựu Á quân US Open) quá khó chịu và rất kiên cường, Đương kim vô địch Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 WTA) đã phải kịch chiến trong 3 ván đấu với điểm số 6-4, 4-6, 7-5 để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu.

Gauff sẽ đấu Bencic ở vòng 4

Tay vợt nữ 21 tuổi người Mỹ cho biết, sau chiến thắng chật vật dài tới 2 giờ 45 phút đồng hồ: “Tôi đã làm những gì cần thiết để giành chiến thắng trong trận đấu của ngày hôm nay. Trận đấu là rất căng thẳng. Chúng tôi đã liên tục giằng co trong nhiều pha bóng liền”.

Gauff tỏ ra kiểm soát thế trận trong ván đầu tiên, vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Nhưng sau đó thì, Fernandez đã phản công quyết liệt ở ván đấu thứ 2, để buộc đối thủ nổi tiếng hơn và được đánh giá cao hơn phải bước vào ván đấu thứ 3 quyết định căng thẳng.

Tay vợt Canada từng lọt đến chung kết đơn nữ của US Open 2021 (trước khi để thua Emma Raducanu) đã vượt qua được 1 match point để cân bằng tỷ số 5-5, nhưng Gauff vẫn giành được chiến thắng chung cuộc - nhờ gan lỳ và bản lĩnh vượt hơn đối thủ Canada.

Gauff cho biết thêm, đánh giá rất cao màn trình diễn của Leylah: “Cô ấy chắc chắn đã thi đấu rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng cô ấy chơi tấn công rất quyết liệt, đánh bóng khá tốt. Cô ấy cũng không thực sự cho tôi nhiều điểm số dễ dàng -trong suốt trận đấu dài 3 ván này”.

“Tôi ước mình đã tấn công mạnh mẽ hơn trong một số khoảnh khắc. Tôi có thể thấy là cô ấy đã tăng cường sự quyết tâm trong ván đấu thứ 2. Tôi nghĩ trong game đấu 3-2 đó với những điểm break, tôi nên đưa bóng sâu hơn và có thể cố gắng để cô ấy mở rộng sân”.

“Điều kiện sân đấu rất chậm, và tôi cảm thấy cô chơi tốt, vì cô ấy lại thích tiếp bóng sớm. Thế cho nên, tôi cảm thấy trọng lượng lại không hề giúp ích được nhiều cho cô ấy khi bóng cũ đi. Tôi nhận ra rằng, khi có bóng mới, tôi thường thắng 2 hoặc là 3 ván liền!”.

“Tôi nghĩ phần khó khăn nhất là đối phó với điều kiện sân bãi và cố gắng cảm thấy mình có thể đánh bóng vượt qua được, nhưng hôm nay tôi không thể làm điều đó tốt như tôi đã làm hồi đầu năm nay”, Gauff đã lý giải về cuộc kịch chiến đầy rẫy khó khăn của mình.

Tiếp theo thì, tay vợt số 3 thế giới tiếp theo sẽ đối đầu với lại Belinda Bencic (Thụy Sĩ, hạng 16 WTA), người đã thắng Priscilla Hon (Úc, hạng 108 WTA) với điểm số ngược dòng cực kỳ là ấn tượng: 4-6, 6-4, 6-3. Cuộc đấu Gauff - Bencic sẽ chọn ra ai lọt vào vòng tứ kết.

Trong một kết quả đáng chú ý khác, , Eva Lys (Đức, hạng 66 WTA) đánh bại tay vợt số 10 thế giới và Cựu vô địch Wimbledon - Elena Rybakina (Kazakhstan) với điểm số 6-3, 1-6, 6-4. “Tôi đã cố gắng giành chiến thắng trước các đối thủ Tốp 10 suốt năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi giành chiến thắng. Tôi rất vui vì cuối cùng đã thành công”, Lys chia sẻ.

