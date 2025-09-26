China Open 2025: Coco Gauff bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch “thật phong cách”

Đương kim vô địch Coco Gauff đã vượt qua áp lực ban đầu bằng một phong cách thi đấu rất là bình tĩnh khi đánh bại Kamila Rakhimova (Nga, hạng 89 WTA) với điểm số 6-4 và 6-1; qua đó, giành vé lọt vào vòng 3 của giải China Open 2025.

Gauff quay lại Bắc Kinh

Tay vợt đã lên ngôi ở giải đấu WTA Tour tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh hồi năm ngoái, sau chiến thắng 6-1, và 6-3 trước Karolina Muchova (đến từ CH Czech) trong trận đấu chung kết, đã cứu đến 8 nguy cơ thua break-point trong ván 1 đầy căng thẳng.

Trong đó, ở game đấu thứ 8, cô đã cứu cả 4 nguy cơ bị bẻ game giao bóng, và cuối cùng giữ vững game giao bóng này, giành chiến thắng vượt lên dẫn trước với điểm số là 5-3 trước khi cầm giao bóng ở game thứ 10 và khép lại ván đấu với điểm số là 6-4.

Giành chiến thắng trước 1-0, tay vợt hạng 3 thế giới người Mỹ trở nên thảnh thơi và thanh thoát hơn hẳn. Cô chiếm hoàn toàn ưu thế trong ván đấu thứ 2, sau đó trở thành ván đấu... cuối cùng, khi thắng tuyệt đối cả 6 game đấu (chiến thắng cú bagel)!

Gauff sung sướng cho biết sau trận đấu dài 1 giờ 43 phút đồng hồ: “Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của mình. Rakhimova đã chơi tốt ngay từ đầu và bản thân tôi thì, chỉ vừa mới bắt đầu làm quen với điều kiện sân đấu, nhưng nhìn chung đây là trận đấu hay”.

“Tôi rất vui sướng khi được quay trở lại với Bắc Kinh. Rõ ràng, tôi đã có một kỷ niệm rất là tuyệt vời ở đây hồi năm ngoái, và tôi hy vọng rằng là, bản thân sẽ tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa tại đây”, Gauff cho biết khi chơi trận đầu tiên kể từ US Open.

Chiến thắng này một lần nữa cho thấy, Trung Quốc vẫn cứ là “Miền đất phước lành” - dành cho Gauff. Kể từ năm 2021 cho đến nay, Gauff thắng 14 trận đấu tại Trung Quốc. Cô hiện thua Zheng Qinwen của nước chủ nhà (16 trận thắng) và Katerina Siniakova (15).

Đối thủ của Gauff ở vòng 3 là Hạt giống số 21 người Canada - tài năng trẻ một thời Leylah Fernandez (xếp hạng 25 WTA). Fernandez đã giành chiến thắng 6-2, 6-0 trước Maria Sakkari (Hy Lạp, Cựu tốp 3 thế giới hiện đã tuột xuống vị trí thứ 56 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA).

Nhưng trước khi bước vào trận đấu vòng 3 này, Gauff sẽ dành chút thời gian để tự làm đẹp và tự chăm sóc bản thân mình: “Ngay bây giờ tôi muốn đi mua sắm. Vậy cho nên, tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi sẽ ghé qua một số trung tâm thương mại nổi tiếng ở đây”.

