China Open 2025: Đánh bại đối thủ chủ nhà Yuan Yue, Iga Swiatek bắt đầu chiến dịch săn ngôi vô địch

Dễ dàng vượt qua tay vợt nước chủ nhà hưởng suất wild-card Yuan Ye (hạng 110 WTA) với điểm số áp đảo 6-0, 6-3, Cựu Nữ hoàng WTA người Ba Lan - cô Iga Swiatek (hiện xếp hạng 2 WTA) thẳng tiến vào vòng 3, bắt đầu chiến dịch săn ngôi vô địch China Open 2025.

Swiatek dễ dàng vào vòng 3

Swiatek đã bứt phá sớm để tạo nên thế trận một chiều trước Yuan, giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên mà không để thua 1 game nào (thắng cú bagel) - khi tay vợt được hưởng suất đặc cách của nước chủ nhà thể hiện sự cách biệt quá lớn về mặt trình độ!

Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, hiện diện tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia ở Bắc Kinh (Sân Trung tâm - Sân kim cương này có sức chứa 15 ngàn người), tay vợt hạng 110 WTA có cục diện tốt hơn ở ván 2, nhưng Swiatek vẫn sớm kết thúc cục diện trận đấu.

Swiatek - tay vợt hiện có vị thế “dưới một người nhưng trên cả vạn người” (cô xếp hạng 2 ở trên BXH của WTA, chỉ thua Aryna Sabalenka gần 3.000 điểm) - đến với giải đấu WTA 1.000 tại Bắc Kinh với sự tự tin rất là cao độ sau khi vừa đăng quang ở giải đấu tại Seoul.

Ở Korea Open tại Seoul - thủ đô của Hàn Quốc, Iga Swiatek trải qua 4 trận toàn thắng trước Sorana Cirstea (Romania) 6-3, 6-2; Barbora Krejcikova (CH Czech) 6-0 và 6-3; Maya Joint (Úc) 6-0, 6-2; và Ekaterina Alexandrova (Nga) 1-6, 7-6 (7-3), 7-5 tại chung kết...

Trước đám đông khán giả Trung Quốc khá là thân thiện, Swiatek thể hiện tác phong ngoại giao “thượng thừa” cũng không thua gì năng lực và trình độ tác chiến ở trên sân đấu khi hết lời khen ngợi đối thủ Yuan Ye: “Cô ấy đọc các tình huống ở trên sân đấu rất tốt.

“Mọi chuyện vốn không hề là dễ dàng và mỗi ván đấu đều diễn ra cực kỳ căng thẳng”, Swiatek tỏ ra “quá lời” khi khen tặng đối thủ có cách biệt đẳng cấp quá lớn với cô. Chẳng sao cả, cô hiện đang thi đấu ở China Open 2025 và cần cậy nhờ khán giả nhà rất nhiều.

Với chiến thắng mới nhất này, Swiatek đã trở thành người đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử của WTA Tour giành từ 25 trận thắng trở lên trong 3 mùa giải liên tiếp ở các giải đấu thuộc hệ thống WTA 1.000 đình đám (điểm số chỉ thua đấu trường Grand Slam).

Cô chính là Hạt giống số 1 của China Open năm nay, sau khi Đương kim Nữ hoàng Sabalenka rút lui vì chấn thương. Swiatek từng đăng quang China Open 2023 (thắng đối thủ người Nga Liudmila Samsonova trong trận chung kết với điểm số áp đảo 6-2, 6-2).

Tuy vậy, ở giải đấu năm ngoái, cô rút lui vì “lý do cá nhân”, nhưng nguyên nhân sau đó cho thấy, cô phải chấp nhận lệnh cấm thi đấu có thời hạn 1 tháng vì mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm. Hiện tại, cô là Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay.

“Tôi đã có những kỷ niệm rất là tuyệt vời ở thành phố Bắc Kinh này. Nhưng giờ đây, mỗi giải đấu là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau, vì vậy, bạn phải bắt đầu lại từ đầu và nỗ lực hết sức mình”, Swiatek có chia sẻ về quãng thời gian đáng nhớ tại Bắc Kinh.

Trong một kết quả đáng chú ý ở hệ giải nam China Open (ATP China Open là hệ giải có đẳng cấp ATP 500), Tay vợt nam số 2 thế giới người Ý - Jannik Sinner đã có trận đấu mở màn khó khó khăn khi vượt qua Terence Atmane (Pháp, hạng 68 ATP) 6-4, 5-7, 6-0.

