US Open 2025: Amanda Anisimova “phục thù” Iga Swiatek, làm rạng danh quần vợt chủ nhà

Amanda Anisimova (Mỹ, hạng 9 WTA) từng “chịu trận” với điểm số khủng khiếp 0-6 và 0-6 trước Iga Swiatek ở chung kết Grand Slam đầu tay - kỳ giải Wimbledon hồi tháng 7 năm nay. Giờ đây, cô vừa thắng “phục thù” đối thủ hạng 2 thế giới người Ba Lan với chiến thắng 6-4 và 6-3.

Niềm vui của Anisimova

Ngay sau chiến thắng ở vòng 4 trước Beatriz Haddad Maia (Brazil, xếp hạng 22 WTA) trong ngày Quốc tế Lao động 1-5, Anisimova đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân đấu rằng, cô rất hy vọng sẽ nhận được thêm chút tình cảm từ đám đông khán giả tại thành New York.

Và cô đã nhận được điều đó một cách trọn vẹn ở trong trận đấu rạng sáng này. Với sự ủng hộ nhiệt tình của những người hâm mộ đồng hương tại SVĐ Arthur Ashe, tay vợt quê Freehold Township đánh bại “cựu thù” Swiatek - chỉ 2 ván đấu, “phục thù” kết quả ở Wimbledon.

Đối mặt với Cựu Nữ hoàng WTA, người mang lại cho Anisimova thất bại ê chề nhất trong sự nghiệp, khi để thua “cú đúp bagel” ở chung kết Grand Slam đầu tay, tay vợt gốc Nga dũng cảm đối mặt với thách thức và mang đến một màn trình diễn hay ho không chút sợ hãi.

Anisimova đã tận dụng 4/9 cơ hội thắng break-point (trong khi đó, Swiatek chỉ chuyển hóa thành công 2/4 cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ) ở trong trận đấu cô tung ra đến 23 cú đánh thắng điểm trực tiếp (là 23 winner), nhiều hơn Swiatek những 10 lần. Khác biệt chính ở đó...

“Diễn biến ngày hôm nay chắc chắn khác biệt so với bất kỳ trận đấu nào khác ở đây, hoặc so với bất kỳ trận đấu nào tôi từng tham gia, do hoàn cảnh và điều kiện thi đấu. Nhưng đúng là như vậy, tôi nghĩ mình đã thực sự cố gắng bước vào trận đấu với lại tâm thế đúng đắn, đặc biệt là trong 24 tiếng đồng hồ mới vừa qua”.

“Trong suốt quãng thời gian một ngày vừa rồi, thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần nhiều còn nhiều hơn cả về thể chất cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay. tôi thực sự cảm thấy hài lòng với cách mình đã bước vào trận đấu và thể hiện tốt”, Anisimova chia sẻ.

Trong khi đó, Swiatek dù bỏ lỡ thời cơ thắng US Open lần thứ 2 (cô đăng quang lần đầu tiên hồi năm 2022) vẫn dành lời lẽ khen ngợi đối thủ chủ nhà, người cô đã “hủy diệt một cách... không hề thương tiếc” ở trong trận đấu chung kết Wimbledon cách đây gần 2 tháng trời.

“Tôi nghĩ mọi người đều biết Amanda có thể chơi như thế nào. Đúng như vậy, cô ấy đã chơi không tốt ở Wimbledon, nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng mắc lại những lỗi tương tự hay cảm thấy đại khái như vậy”, Swiatek lý giải về màn trình diễn ấn tượng của Anisimova.

“Tôi biết cô ấy là một tay vợt giỏi. Cô ấy có thể chơi quần vợt tuyệt vời. Vì vậy, đối với tôi, tôi đã sẵn sàng cho một trận đấu khó khăn. Không có gì ngạc nhiên. Tôi đã tập luyện với cô ấy. Tôi biết cô ấy có thể chơi như thế nào. Nó hoàn toàn khác. Cô ấy di chuyển tốt hơn, cô ấy chơi tốt hơn. Đúng vậy, mọi thứ đều khác biệt nhiều”.

Với kết quả này, Anisimova lọt vào bán kết đơn nữ và sẽ đối đầu với lại Naomi Osaka (Nhật Bản, hạng 24 WTA) - người đang “hồi sinh mãnh liệt” tại US Open 2025, vừa mới đánh bại Karolina Muchova (CH Czech, hạng 13 WTA) 6-4, và 7-6, (7-3) giành trận thắng thứ 5 liên tiếp!

Trận bán kết đơn nữ còn lại là cuộc đối đầu giữa Jessica Pegula (Mỹ, xếp hạng 4 WTA) và Aryna Sabalenka (Belarus, hạng 1 WTA). Cả 2 trận bán kết đơn nữ đều sẽ diễn ra vào sáng mai, thứ Sáu 5-9-2025, bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng.

Đ.Hg.